Журналисты поссорились из-за выхода новой программы

Между журналистами Станиславом Натанзоном и Рафаэлем Сааковым произошла публичная перепалка. Ведущий программы "Голос Америки" наехал на коллегу, а после заблокировал его в соцсетях.

Все началось с поста Саакова в "Фейсбук". Журналист был возмущен новым проектом телеканала "Россия-24", который назывался так же, как и его программа. Кроме того, ведущим нового "Голоса Америки" стал Натанзон, приятель Саакова.

"Очередное дно",

– прокомментировал журналист запуск проекта, при этом не удержался от отметки своего коллеги под постом. Кроме того, Сааков не только раскритиковал телеканал, но и своего приятеля:

"Тебе-то самому не стыдно произносить в кадре "Это Голос Америки, я – Стас Натанзон"? Про твое начальство, которое позволило такое выдать в эфир, я вообще молчу, но ты же должен понимать, на что соглашаешься".

Ведущий "России-24" не смог промолчать. Натанзон объяснил, что такое название программы – ирония, а вот его собеседник зачем-то перешел на личности.

"По-моему, куда большее дно работать в настоящем, неироничном Голосе Америки",

– заключил Натанзон. После этого Сааков удалил свой пост, а также заблокировал журналиста. Ведущий "России-24" продолжил спор уже на своей странице в "Фейсбук": "Так ты тогда вопросов не задавай, если ответов боишься". Полный текст переписки приводит "Аргументы недели".

Ранее Станислав Натанзон рассказал о забавном случае с Марией Захаровой.