Ностальгия по временам СССР оказалась мифом - социолог

Ностальгия по временам СССР оказалась мифом - социолог
Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк
Многие из опрошенных не желают возвращаться в эпоху, уверен эксперт

Мечты россиян о Советском Союзе, который запомнился многим жителям РФ как время справедливого распределения способностей и ресурсов, а также уверенности в грядущем дне, в действительности не соответствует их реальным желаниям, что было доказано в ходе исследований, заявил социолог Денис Волков.

По словам эксперта, большинство граждан хоть и признают положительные моменты СССР вроде отсутствия безработицы и доступных цен на высококачественные товары массового потребления, на деле же не желают "возвращения" в то время.

"Когда мы спрашиваем, хотите ли вы жить в СССР, большая часть отвечает: не хотим, но было хорошо", – заявил Волков.

Социолог добавил, что в какой-то степени ностальгия по советскому прошлому связана с периодом перехода во второе тысячелетие, когда наступили времена перестройки, а затем рухнуло государство, падение которого сопровождалось безумными преобразованиями, направленными на становление рыночной экономики.

"Развал СССР нанес травму большинству населения", – отметил Волков.

Эксперт добавил, что происходящие в сознании нынешних россиян процессы  сопровождаются переоценкой 1990-х годов – несмотря на стремительное падение уровня жизни в те времена, многие граждане не забывают о положительных сторонах – изобилии товаров в магазинах, ослаблении контроля со стороны компетентных органов за повседневной жизнью граждан и различных контролирующих проверок. 

Историк Николай Сванидзе полагает, что по советским годам и "лихим" 90-м тоскуют даже люди ниже 30-летнего возраста, которые не имеют глубокого представления об этих периодах – для молодого поколения 1990-е ознаменованы "освобождением от "советских пут" и разнообразием товаров в магазинах, а также полной свободой, сообщает "Лента.ру".

Ранее журналист Владимир Познер заявил, что советские граждане изначально хранили веру в светлое будущее, которая оказалась, по его словам, ложью.

Егор МАЛКОВ

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