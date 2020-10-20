Эти цветы могут вызвать немало сложностей

Посаженные на участке цветы – это картина, радующая глаз садовников и огородников. Но бывает и такое, что пышная растительность становится проблемой – особенно когда она заполоняет собой все грядки.

Давайте разберемся, рост каких цветов необходимо контролировать, чтобы они не превратились в подобие сорняков.

Астры

Далеко не все знают о том, что астры размножаются самосевом. То есть они будут свободно распространяться по всему участку без посторонней помощи. Для того, чтобы предотвратить это, важно осенью срезать эти пестрые цветы.

Посконник

Посконник, так же как и астра, размножается самосевом. Поэтому после цветения необходимо избавиться в первую очередь от зонтиков. Однако делать это нужно аккуратно, чтобы не просыпать ни одно семя. В противном случае оно взойдет и пополнит "армию" этого растения.

Маргаритки

Маргаритки – достаточно неприхотливые цветы. Они могут расти практически везде. Во избежание их бесконтрольного разрастания желательно сажать растения на специально огороженных клумбах.

Золотарник

Многие огородники жалуются, что золотарник заполонил весь их участок. Более того, это растение препятствует нормальному развитию других саженцев. Дело в том, что его корни выделяют вещества под названием ингибиторы, которые замедляют рост находящихся рядом посадок.

Портулак

Портулак – еще один цветок, который с удовольствием займет ваши грядки. Его плюс заключается в том, что он не вытесняет другие посадки. Поэтому выбор остается за вами – избавляться от этого растения или нет.

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