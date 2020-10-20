Нужно успеть до зимы: какие растения обязательно обрезать осенью

Нужно успеть до зимы: какие растения обязательно обрезать осенью
Фото: Angelika Antl/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Эти цветы могут вызвать немало сложностей

Посаженные на участке цветы – это картина, радующая глаз садовников и огородников. Но бывает и такое, что пышная растительность становится проблемой – особенно когда она заполоняет собой все грядки.

Давайте разберемся, рост каких цветов необходимо контролировать, чтобы они не превратились в подобие сорняков.

  • Астры

Далеко не все знают о том, что астры размножаются самосевом. То есть они будут свободно распространяться по всему участку без посторонней помощи. Для того, чтобы предотвратить это, важно осенью срезать эти пестрые цветы.

  • Посконник

Посконник, так же как и астра, размножается самосевом. Поэтому после цветения необходимо избавиться в первую очередь от зонтиков. Однако делать это нужно аккуратно, чтобы не просыпать ни одно семя. В противном случае оно взойдет и пополнит "армию" этого растения.

  • Маргаритки

Маргаритки – достаточно неприхотливые цветы. Они могут расти практически везде. Во избежание их бесконтрольного разрастания желательно сажать растения на специально огороженных клумбах.  

  • Золотарник

Многие огородники жалуются, что золотарник заполонил весь их участок. Более того, это растение препятствует нормальному развитию других саженцев. Дело в том, что его корни выделяют вещества под названием ингибиторы, которые замедляют рост находящихся рядом посадок.

  • Портулак

Портулак – еще один цветок, который с удовольствием займет ваши грядки. Его плюс заключается в том, что он не вытесняет другие посадки. Поэтому выбор остается за вами – избавляться от этого растения или нет.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно сажать семена под зиму. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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