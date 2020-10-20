Американцы подтвердили уничтожение российских ИВЛ

Американцы подтвердили уничтожение российских ИВЛ
Фото: Keiko Hiromi/AFLO/www.globallookpress.com
В Вашингтоне уверяют, что аппараты ни разу не использовались

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило уничтожение 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Подаренные аппараты ИВЛ "Авента-М", о которых идет речь, были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов Управления общих служб и Агентства по защите окружающей среды", – цитирует агентство источник в американском ведомстве.

Он отметил, что предоставленные Москвой аппараты были доставлены на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в апреле.

В ведомстве подчеркнули, что американские больницы сами справились с эпидемиологической кривой и ИВЛ из России им не понадобились, в связи с чем они были возвращены штатами в FEMA. Российские аппараты ни разу не использовались. Правда, собеседник агентства не уточнил, почему именно их не применяли – из-за возможного возгорания или неисправности.

Когда были уничтожены наши изделия также не приводится.

Ранее издание Buzzfeed написало, что аппараты не были использованы по причине технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении. Кроме того, американцы обратили внимание на информацию из России, что ИВЛ могли стать причиной возгораний.

Напомним, Москва отправила в США 45 аппаратов искусственной вентиляции легких и другие медицинские изделия медицинского назначенияна сумму немногим более одного миллиона долларов 1 апреля 2020 года. Потом в РФ случились почти подряд два пожара в больницах – в Москве и Санкт-Петербурге 9 и 12 мая. ЧП связали с возгоранием аппаратов ИВЛ "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода.

Росздравнадзор сначала запретил их использовать, однако затем в июле запрет снял, поскольку ведомство не нашло прямой связи между этими аппаратами и пожарами в больницах двух российских столиц.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Американцы подтвердили уничтожение российских ИВЛ

В Вашингтоне уверяют, что аппараты ни разу не использовались

США вводят новые санкции в отношении "Северного потока-2"

Они коснутся компаний, которые помогут достроить трубопровод

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей