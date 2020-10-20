В Вашингтоне уверяют, что аппараты ни разу не использовались

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило уничтожение 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Подаренные аппараты ИВЛ "Авента-М", о которых идет речь, были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов Управления общих служб и Агентства по защите окружающей среды", – цитирует агентство источник в американском ведомстве.

Он отметил, что предоставленные Москвой аппараты были доставлены на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в апреле.

В ведомстве подчеркнули, что американские больницы сами справились с эпидемиологической кривой и ИВЛ из России им не понадобились, в связи с чем они были возвращены штатами в FEMA. Российские аппараты ни разу не использовались. Правда, собеседник агентства не уточнил, почему именно их не применяли – из-за возможного возгорания или неисправности.

Когда были уничтожены наши изделия также не приводится.



Ранее издание Buzzfeed написало, что аппараты не были использованы по причине технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении. Кроме того, американцы обратили внимание на информацию из России, что ИВЛ могли стать причиной возгораний.

Напомним, Москва отправила в США 45 аппаратов искусственной вентиляции легких и другие медицинские изделия медицинского назначенияна сумму немногим более одного миллиона долларов 1 апреля 2020 года. Потом в РФ случились почти подряд два пожара в больницах – в Москве и Санкт-Петербурге 9 и 12 мая. ЧП связали с возгоранием аппаратов ИВЛ "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода.

Росздравнадзор сначала запретил их использовать, однако затем в июле запрет снял, поскольку ведомство не нашло прямой связи между этими аппаратами и пожарами в больницах двух российских столиц.

