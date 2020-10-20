Жителей Подмосковья предупредили о предстоящих заморозках

Местами ожидается гололедица

Температура в Московской области в ночь на 21 октября опустится до двух градусов ниже нуля в ночь на 21 октября. О предстоящих заморозках сообщили специалисты центра "Фобос".

Метеорологи отмечают, что гололедица возникнет  в некоторых местах на автотрассах и пешеходных дорогах, сообщается на сайте "Фобоса".

Стоит отметить, что 20 октября метеорологи зафиксировали первый осенний снег в Москве. Специалисты отметили, что причиной осадков стал холодный атмосферный фронт, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Синоптики отмечают: во второй половине текущей недели погода в Москве и Подмосковье улучшится – мокрый снег сменится сентябрьским теплом.


Егор МАЛКОВ

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