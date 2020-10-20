Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

США нанесли новый удар по проекту "Северный поток – 2", а украинцы решили создать новые военные базы на Черном море – эти и другие события в ежедневной подборке новостей.

Политика

В России ответили на обвинения Британии и США. Полагают, что Штаты намеренно распускают слухи о хакерских атаках.

Москва оставила Киев без инструмента шантажа по Крыму.

Россия согласилась на предложение США по ядерному оружию.

Лукашенко дал обещание оппозиции. Глава Белоруссии принял решение, когда покинет пост президента.

На Украине полагают, что победа Байдена на выборах США может стать началом войны Незалежной с Россией.

Госдеп США выдвинул новое требование к России по Крыму.

Экономика

США нанесли новый удар по "Северному потоку – 2". Пока неизвестно, как это скажется на достраивании газопровода.

Армия

Трамп похвастался обновлением ядерного оружия США.

Украина намерена построить две военные базы на Черном море. Однако эксперты полагают, что у страны попросту не хватит денег на подобную инициативу.

Ту-95МС пощекотали нервы летчикам F-22 на Аляске. Инцидент попал на видео.



Жизнь

В России планирую ввести новые правила на оформление субсидий по ЖКХ. Рассказываем подробнее, кого может коснуться отмена оплаты коммунальных услуг.

Россияне могут получить четырехдневную рабочую неделю на время пандемии.

Американцы подтвердили, что уничтожили ИВЛ, которые прибыли в страну из России в качестве гуманитарной помощи.

Шоу-бизнес

В СМИ всплыла информация, что новая супруга Петросяна ему изменяет.

Друзья сообщили о пропаже Губина. Артист перестал отвечать на звонки.

Умерла мать Федора Бондарчука.