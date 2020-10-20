Полученный ароматизатор можно использовать без страха за свое здоровье

Многие у себя дома используют освежители воздуха в виде аэрозолей, чтобы избавиться от неприятных запахов. Однако специалисты предупреждают – в них содержатся вредные для здоровья вещества, попадающие в организм через слизистую.

Как же быть в данной ситуации? Если вы хотите, чтобы в вашей квартире вкусно пахло и это было максимально безопасно, предлагаем вам самостоятельно сделать освежитель воздуха.

Аэрозольный освежитель воздуха

Вам понадобятся:

Емкость из стекла или пустой флакон из-под духов.

40 мл воды.

Чайная ложка 96%-ного этилового спирта.

Эфирное масло (5-6 капель).

Приготовление:

Смешайте вышеперечисленные ингредиенты. Полученный раствор залейте в стеклянную емкость. Встряхните флакон и распылите освежитель по комнате.

Ароматизатор для ковров

Вам понадобятся:

Солонка.

50 г пищевой соды.

Эфирное масло (10 капель).

Приготовление:

Возьмите тарелку и смешайте в ней соду и эфирное масло.

Тщательно перемешайте ароматизатор.

Переложите смесь в солонку и оставьте на ночь. За это время сода должна полностью впитать эфирное масло.

По истечении нужного времени распределите ароматизатор по ковру и подождите 15 минут.

Затем пройдитесь пылесосом.

Готово! После этого квартира наполнится приятным ароматом.

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