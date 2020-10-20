Отказываемся от вредной химии: как сделать освежитель для дома своими руками

Отказываемся от вредной химии: как сделать освежитель для дома своими руками
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Полученный ароматизатор можно использовать без страха за свое здоровье

Многие у себя дома используют освежители воздуха в виде аэрозолей, чтобы избавиться от неприятных запахов. Однако специалисты предупреждают – в них содержатся вредные для здоровья вещества, попадающие в организм через слизистую.

Как же быть в данной ситуации? Если вы хотите, чтобы в вашей квартире вкусно пахло и это было максимально безопасно, предлагаем вам самостоятельно сделать освежитель воздуха.

Аэрозольный освежитель воздуха

Вам понадобятся:

  • Емкость из стекла или пустой флакон из-под духов.
  • 40 мл воды.
  • Чайная ложка 96%-ного этилового спирта.
  • Эфирное масло (5-6 капель).

Приготовление:

  1. Смешайте вышеперечисленные ингредиенты.
  2. Полученный раствор залейте в стеклянную емкость.
  3. Встряхните флакон и распылите освежитель по комнате.

Ароматизатор для ковров

Вам понадобятся:

  • Солонка.
  • 50 г пищевой соды.
  • Эфирное масло (10 капель).

Приготовление:

  • Возьмите тарелку и смешайте в ней соду и эфирное масло.
  • Тщательно перемешайте ароматизатор.
  • Переложите смесь в солонку и оставьте на ночь. За это время сода должна полностью впитать эфирное масло.
  • По истечении нужного времени распределите ароматизатор по ковру и подождите 15 минут.
  • Затем пройдитесь пылесосом.

Готово! После этого квартира наполнится приятным ароматом. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как использовать фольгу на кухне. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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