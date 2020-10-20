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Многие у себя дома используют освежители воздуха в виде аэрозолей, чтобы избавиться от неприятных запахов. Однако специалисты предупреждают – в них содержатся вредные для здоровья вещества, попадающие в организм через слизистую.
Как же быть в данной ситуации? Если вы хотите, чтобы в вашей квартире вкусно пахло и это было максимально безопасно, предлагаем вам самостоятельно сделать освежитель воздуха.
Аэрозольный освежитель воздуха
Вам понадобятся:
Приготовление:
Ароматизатор для ковров
Вам понадобятся:
Приготовление:
Готово! После этого квартира наполнится приятным ароматом.
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