Девушка придумала необычный стартап

Член сборной России по акробатике Алена Кулакова шокировала поклонников сразу двумя новостями. Девушка сообщила, что находится в интересном положении, а также выдвинула провокационное предложение.

Кулакова заявила, что продает места крестных родителей для будущего ребенка. Спортсменка обозначила следующую цену: iPhone 12 PRO и MacBook Pro.

"Всё-таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребёнком, а с iPhone 12 PRO и КРЁСТНЫМИ – немного легче и мне, и моему ребёнку!" – написала Алена в своем микроблоге.

Многие подписчики девушки негативно отнеслись к ее предложению. Они отметили, что акробатка ведет себя крайне безответственно.