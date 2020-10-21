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Семьи с маленькими детьми могут получить новую выплату от государства. Правительство России выделило дополнительные 4,3 миллиарда рублей на помощь населению. Об этом сообщают СМИ.
На пособие в размере 10 тысяч рублей могут рассчитывать семьи, соответствующие ряду условий: там есть дети, возрастом не более трех лет, а также доход на одного члена семьи не превышает уровень прожиточного минимума, пишет URA.RU. При этом семья должна быть признана многодетной – как минимум трое детей должны быть в ее составе.
О порядке оформления выплат будет сообщено позднее. Предполагается, что семьи, которые ранее оформляли пособия на детей, получат эту выплату автоматически.
Ранее Кабмин продлил выплату пособий на детей с трех до семи лет до конца 2020 года. С предложением поддержать граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции выступил Владимир Путин в начале этого года.
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