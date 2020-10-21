По 10 тысяч рублей: россиянам выплатят новое пособие на фоне пандемии - СМИ

По 10 тысяч рублей: россиянам выплатят новое пособие на фоне пандемии - СМИ
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для этого должны быть соблюдены несколько условий

Семьи с маленькими детьми могут получить новую выплату от государства. Правительство России выделило дополнительные 4,3 миллиарда рублей на помощь населению. Об этом сообщают СМИ. 

На пособие в размере 10 тысяч рублей могут рассчитывать семьи, соответствующие ряду условий: там есть дети, возрастом не более трех лет, а также доход на одного члена семьи не превышает уровень прожиточного минимума, пишет URA.RU. При этом семья должна быть признана многодетной – как минимум трое детей должны быть в ее составе. 

О порядке оформления выплат будет сообщено позднее. Предполагается, что семьи, которые ранее оформляли пособия на детей, получат эту выплату автоматически. 

Ранее Кабмин продлил выплату пособий на детей с трех до семи лет до конца 2020 года. С предложением поддержать граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции выступил Владимир Путин в начале этого года. 


Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
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Гость
А если двое детей или один то что, они есть не хотят? А остальные люди тоже не приделах, пандемия всех коснулась. Как-бы дать чтобы ничего не дать лозунг нашего правительства.
Любимая забава государства, поддержать беременных инвалидов, до1812г. Рождения, за чсет девальвации рубля.
Гость
Ответить
А если двое детей или один то что, они есть не хотят? А остальные люди тоже не приделах, пандемия всех коснулась. Как-бы дать чтобы ничего не дать лозунг нашего правительства.
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