Для этого должны быть соблюдены несколько условий

Семьи с маленькими детьми могут получить новую выплату от государства. Правительство России выделило дополнительные 4,3 миллиарда рублей на помощь населению. Об этом сообщают СМИ.

На пособие в размере 10 тысяч рублей могут рассчитывать семьи, соответствующие ряду условий: там есть дети, возрастом не более трех лет, а также доход на одного члена семьи не превышает уровень прожиточного минимума, пишет URA.RU. При этом семья должна быть признана многодетной – как минимум трое детей должны быть в ее составе.

О порядке оформления выплат будет сообщено позднее. Предполагается, что семьи, которые ранее оформляли пособия на детей, получат эту выплату автоматически.

Ранее Кабмин продлил выплату пособий на детей с трех до семи лет до конца 2020 года. С предложением поддержать граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции выступил Владимир Путин в начале этого года.



