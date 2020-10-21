Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

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Сегодня, 21 октября, не стало протоиерея Дмитрия Смирнова. Священнослужителю РПЦ было 69 лет.
Экс-председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства ранее лечился от коронавируса, пишет РИА "Новости". Василий Рулинский также сообщил, что Владыка Пантелеимон совершил панихиду, сообщает "МИР24".
Напомним, что Дмитрий Смирнов был известен своими резонансными высказываниями. Так, еще в 2014 году протоиерей предлагал запретить доступ в Интернет всем лицам, которые не достигли 21-летнего возраста. Он также активно выступал с критикой советской власти.
Ранее стало известно, что главу РПЦ патриарха Кирилла изолировали после контакта с коронавирусным больным.
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