Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

Председатель Патриаршей комиссии скончался на 70-м году жизни

Сегодня, 21 октября, не стало протоиерея Дмитрия Смирнова. Священнослужителю РПЦ было 69 лет.

Экс-председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства ранее лечился от коронавируса, пишет РИА "Новости". Василий Рулинский также сообщил, что Владыка Пантелеимон совершил панихиду, сообщает "МИР24".

Напомним, что Дмитрий Смирнов был известен своими резонансными высказываниями. Так, еще в 2014 году протоиерей предлагал запретить доступ в Интернет всем лицам, которые не достигли 21-летнего возраста. Он также активно выступал с критикой советской власти.

Ранее стало известно, что главу РПЦ патриарха Кирилла изолировали после контакта с коронавирусным больным.