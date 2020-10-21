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Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, однако на это будет влиять экономическая ситуация в стране. Об этом рассказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов.
Обсуждение вопроса пока не ведется Российской трехсторонней комиссией. Тем не менее, в Минтруде успели оценить перспективы перехода на новый режим работы в стране – сообщается, что общая позиция заключалась в том, что нужно двигаться в этом направлении.
"Работодатели более осторожно высказались", – рассказал Соколов РИА "Новости".
По его оценке, первым шагом к переходу на четырехдневку станет сокращение рабочей недели с 40 часов на меньшее количество.
Напомним, ранее с инициативой об уменьшении количества рабочих дней выступил Дмитрий Медведев.
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