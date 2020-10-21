Идея была принята неоднозначно

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, однако на это будет влиять экономическая ситуация в стране. Об этом рассказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов.

Обсуждение вопроса пока не ведется Российской трехсторонней комиссией. Тем не менее, в Минтруде успели оценить перспективы перехода на новый режим работы в стране – сообщается, что общая позиция заключалась в том, что нужно двигаться в этом направлении.

"Работодатели более осторожно высказались", – рассказал Соколов РИА "Новости".

По его оценке, первым шагом к переходу на четырехдневку станет сокращение рабочей недели с 40 часов на меньшее количество.

Напомним, ранее с инициативой об уменьшении количества рабочих дней выступил Дмитрий Медведев.