Будет ли четырехдневная рабочая неделя: стало известно о перспективах

Идея была принята неоднозначно

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, однако на это будет влиять экономическая ситуация в стране. Об этом рассказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов. 

Обсуждение вопроса пока не ведется Российской трехсторонней комиссией. Тем не менее, в Минтруде успели оценить перспективы перехода на новый режим работы в стране – сообщается, что общая позиция заключалась в том, что нужно двигаться в этом направлении. 

"Работодатели более осторожно высказались", – рассказал Соколов РИА "Новости". 

По его оценке, первым шагом к переходу на четырехдневку станет сокращение рабочей недели с 40 часов на меньшее количество. 

Напомним, ранее с инициативой об уменьшении количества рабочих дней выступил Дмитрий Медведев. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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