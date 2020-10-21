Занятие этими видами спорта закаляет дух и воспитывает патриотов

20 октября в главном концертном зале "Россия" состоялась торжественная церемония награждения на заслуги в сфере единоборств "Золотой пояс". На этом знаковом для мира спорта событии побывал Сергей Кириенко, сопредседатель РСБИ и первый замглавы АП России.

Высокопоставленный чиновник обратился к гостям церемонии с приветственным словом. Он подчеркнул, что школы боевых искусств в России отличаются тем, что воспитывают в учениках чувство любви к Родине, закаляют их дух и делают из них настоящих бойцов. Кириенко добавил, что российский боец отличается тем, что ставит силу воли и крепость духа выше победы в бою.

Первый замглавы администрации российского лидера также отметил, что занятия с нашими тренерами закаляют характер бойцов и помогают им обрести внутреннюю силу, что не менее важно, чем победы на соревнованиях и достижение значимых высот в спорте.

По мнению Кириенко, именно закалка характера и укрепление силы воли являются главными задачами российских школ единоборств. Как отметил сопредседатель Российского союза боевых искусств, сила духа зачастую бывает важнее физических показателей, и именно она помогает одержать победу в бою. Этой чертой всегда славились жители России.

Кириенко также добавил, что российские школы единоборств призваны сделать из своих воспитанников настоящих патриотов Родины, способных защитить Отчизну и прийти на помощь слабому.

При этом высокопоставленный госслужащий обратил внимание, что российские бойцы не боятся бросать вызов основателям различных видов боевых искусств. Наша страна считается родиной самбо, однако отечественные бойцы получили немало наград за победу над основателями киокусинкай и ушу.