Как разжигание религиозной войны отразится на конфликте в Карабахе

В Армении указывают, что в противостоянии замешана вражда между христианами и мусульманами

Попытки Армении втянуть Россию в военный конфликт в Нагорном Карабахе не прекращаются. Обстрел храма в Шуши Ереван стал использовать, как один из инструментов давления на Москву, обладающую репутацией защитницы ценностей христиан. Армения пытается выставить конфликт с точки зрения противостояния между мусульманским и христианским мирами, однако такие стереотипные представления не выдерживают критики.

Напомним, на прошлой неделе армянская сторона заявила об обстреле Азербайджаном собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши, которая, согласно четырем резолюциям ООН, находится на оккупированной Арменией территории. Учитывая заявления Еревана о боевиках из Сирии, воюющих за Азербайджан, что так и осталось без доказательств, подобная риторика выглядит попыткой найти религиозную подоплёку в конфликте, пишет NEWS.ru.

Доказать преднамеренность обстрела храма невозможно. Поскольку церковь находится в зоне боевых действий, то попадание случайных снарядов нельзя исключать.

"В то же время Армения не стесняется обстреливать оперативно-тактическими ракетными комплексами города в глубине Азербайджана – Гянджу, Тертер и Мингячевир, которые приводят к гибели мирных жителей", – указывает издание.

Своими заявлениями Ереван пытается спровоцировать Баку на обстрел своих территорий, чтобы заполучить поддержку Москвы в конфликте. Сейчас притянуть Россию, старающуюся сохранять нейтралитет, не выходит, из-за чего Армения прибегает к иным инструментам, пытаясь национализировать конфликт, используя фактор веры.

"Происходящее в Карабахе армянскими СМИ и лоббистами преподносится вроде как боевые действия, затрагивающие "братский христианский народ" со стороны мусульманского союза Азербайджана и Турции, а иногда – даже как борьба суннитской Турции против шиитского Ирана", – отмечают в статье NEWS.ru.

Российский исламовед Алексей Малашенко считает, что подобная риторика выглядит абсурдно, советуя авторам подобных идей "побольше читать умных книжек".

Использование религиозного фактора в вопросе Нагорного Карабаха ставит Армению в неудобное положение. Достаточно вспомнить о противоречивых отношениях Армянской православной церкви с русской, указывают журналисты. К примеру, православная церковь Армении не признает двойственную природу Христа – божественную и человеческую, как это принято в православной церкви в России.

"Азербайджан считается светским государством, даже учитывая тот факт, что более 90% его жителей идентифицируют себя как мусульмане. Баку подчёркивает терпимость ко всем конфессиям, в том числе христианским", – отмечается в статье.

Еще в конце 90-х в Азербайджане реконструировали Бакинско-Прикаспийскую епархию Русской православной церкви, которая до сих пор плодотворно взаимодействует с властями страны. Одним из примеров сотрудничества можно привести восстановление и реставрация храмов на территории Азербайджана.

Протоирей Константин Поминов отметил, что атаки на населенные пункты Азербайджана, когда во время обстрела погибли мирные жители, пришедшие на похороны, являются "актом терроризма". По его замечанию, армянская сторона пытается перетянуть внимание на факт обстрела православного храма, замалчивая о вкладе правительства Азербайджана в реставрацию армянских храмов.

"Нельзя забывать и о том, что в Азербайджане практически нет антисемитизма. После развала Советского Союза иудеям в этой стране были возвращены здания, где ранее располагались синагоги", – указывается в статье.

После актов вандализма в 2001 году на еврейских кладбищах правительство Азербайджана возбудила проверку и за собственные деньги восстановило памятники.

По замечаниям экспертов, Ереван, пытаясь сыграть на религиозных противоречиях, лишь отдаляет вероятность мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Он должен быть решен с опорой на международное право, а не на пропагандистские установки, пишет NEWS.ru. Подобного мнения придерживается и Сергей Лавров, который призывает обе стороны отказаться от конфронтационной риторики, что только убивает надежду на мирное решение вопроса.