Общественный деятель ответил на самые актуальные вопросы

Валерий Фадеев уже год занимает пост председателя Совета по правам человека при президенте РФ. В своем недавнем интервью эксперт рассказал об актуальных проблемах с правами человека в России.

Сам Фадеев считает, что за прошедший год СПЧ стал уделять больше внимания социальным, трудовым и экономическим правам граждан. Он отметил работу правительства в период пандемии, подчеркнув также важность некоммерческих организаций, волонтеры из которых активно помогали пожилым людям и семьям с детьми на самоизоляции.

Председателю удалось добиться от правительства помощи некоммерческому сектору, в котором заняты сотни тысяч граждан страны.

"Несмотря на то, что отмечается усиление роли гражданского общества, в момент неординарный, драматический оказалось, что НКО еще не в актуальной повестке работы властей", – рассказал Фадеев в беседе с РИА "Новости".



Но главным достижением года эксперт общественный деятель считает то, что в России стали уделять больше внимания свободам и правам граждан.

Он также прокомментировал создание кодекса "цифровой защиты". С правовой точки зрения проект еще требует доработок, но одна из важных тем, которая будет в нем затронута – это цензура в Интернете. Фадеев считает, что работу IT-гигантов типа Google и Facebook, которые блокируют российские СМИ, необходимо перевести в российское национальное правовое поле.

Был затронут и вопрос утечки информации. Незаконное распространение личной информации и вопросы обеспечения безопасности хранения данных тоже будет прописан в "цифровом кодексе".

К слову, о законодательном регулировании цифровизации Фадеев задумался благодаря пандемии и приложению "Социальный мониторинг", которое Валерий Александрович назвал ненадежным. Из-за того, что приложение допускает ошибку порядка 1%, сотни москвичей могут незаконно получать штрафы.

Что же касается "удаленки" и требования Сергея Собянина предоставлять номера телефонов и автомобилей сотрудников, которые работают дистанционно, Фадеев считает его не совсем правильным.

"Если работник не хочет предоставлять работодателю информацию о своем автомобиле или давать номер мобильного телефона, то с ним ничего сделать нельзя. И вынуждать работодателей угрожать работникам, вымогать у них номера автомобилей и телефонов неправильно", – отметил общественный деятель.

Он пообещал, что в том случае, если работники и работодатели начнут активно обсуждать этот вопрос, то СПЧ начнет диалог с властями РФ. Но при этом Фадеев подчеркнул, что нужно не паниковать, а искать баланс безопасности граждан в период пандемии и их правами.

Удалось обсудить и актуальную политическую повестку. Фадеев рассказал, что родственники Алексея Навального не обращались в СПЧ, при этом Валерий Александрович не смог точно сказать, верит ли он в то, что оппозиционера отравили.

Что касается громких дел с участием журналистов, например, Сафронова или Голунова, председатель СПЧ отметил, что все случаи слишком разные, поэтому говорить о создании тенденции точно пока нельзя.

Также Валерий Фадеев затронул вопрос реализации поправок в российское законодательство.

"Есть риск, что новые нормы Конституции РФ могут быть использованы для внесения законодательных инициатив, влияющих на конституционные права и свободы. В связи с этим позиция Совета проста: мы поддерживаем инициативы, основанные на такой трактовке поправок к конституции, которая предполагает дальнейшее развитие гарантий прав и свобод человека", – заявил Фадеев.

Решения по таким законопроектам, как, например, поправки в Семейный кодекс от Елены Мизулиной, должны приниматься осознанно и после тщательных консультаций с экспертами.