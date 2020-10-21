Американские СМИ раскрыли тайну счетов президента

Глава Белого дома Дональд Трамп имеет счет в китайском банке. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на налоговые документы.

Отмечается, что про зарубежные счета Трампа не было известно ранее, поскольку они оформлены на юридическое лицо – компанию Trump International Hotels Management LLC. Юрист корпорации подтвердил, что у нее есть счет в Китае, но заявил, что сделок по нему не проводилось, передает NYT.

Помимо банка в Китае, у Трампа нашли открытые счета в Великобритании и Ирландии, сообщает телеканал "360".

Дональд Трамп претендует на второй президентский срок. Выборы назначены на 3 ноября. Ранее сообщалось, что хакеры потребовали у главы Белого дома 42 млн долларов, угрожая раскрыть нелицеприятные тайны перед выборами.