Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Доллар по 85 рублей: стоимость валюты взлетит при одном условии
Глава Белого дома Дональд Трамп имеет счет в китайском банке. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на налоговые документы.
Отмечается, что про зарубежные счета Трампа не было известно ранее, поскольку они оформлены на юридическое лицо – компанию Trump International Hotels Management LLC. Юрист корпорации подтвердил, что у нее есть счет в Китае, но заявил, что сделок по нему не проводилось, передает NYT.
Помимо банка в Китае, у Трампа нашли открытые счета в Великобритании и Ирландии, сообщает телеканал "360".
Дональд Трамп претендует на второй президентский срок. Выборы назначены на 3 ноября. Ранее сообщалось, что хакеры потребовали у главы Белого дома 42 млн долларов, угрожая раскрыть нелицеприятные тайны перед выборами.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий