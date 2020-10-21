Компенсацию получили трое родственников погибшего курьера Сергея Захарова

Адвокат Михаила Ефремова, осужденного за пьяную аварию со смертельным исходом, сообщил, что его подзащитный выплатил компенсации заявителям по данному делу.

Каждый из трех потерпевших получил по одному миллиону рублей, пишет РИА "Новости".

Теперь вопрос о гражданском иске можно считать закрытым, Ефремов рассчитался со всеми потерпевшими, что проходили по делу, отмечает телеканал "360".

Напомним, изначально вдова Сергея Захарова Маргарита, а также брат и младший сын умершего заявляли, что деньги им не нужны. Они планировали обойтись символическим "1 рублем", однако позже передумали.