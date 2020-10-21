Смешные анекдоты на 22 октября

Ежедневная подборка свежих острот от "Утро.ру" поднимет настроение на весь день

Пришел карманник в филармонию на концерт, в надежде поживиться чем-нибудь. Сидит во время выступления, оглядывает зал, в поисках подходящей жертвы. Но тут на сцену выходит пианист, который привлекает его внимание. Карманник, спустя минуту, в порыве гнева плюет в пол, встает с места и резко уходит из зала. Прямо перед выходом он, не выдерживая, выпаливает в сторону сцены:

– Эх, ты! Такие руки талантливые и такой ерундой занимаешься! Ну тебя!





Случай в магазине:

– Девушка, а покажите мне язык.

Продавщица открывает рот, высовывает язык, выдавая протяжное "А-а-а".

– Спасибо, а теперь можно говяжий посмотреть...





Сын спрашивает отца:

– Пап, а это правда, что в дальних странах муж не знает, кто его жена до свадьбы?

– Правда, сынок. Но это везде так.





Случай у врача:

– Доктор, что-то я неважно себя чувствую.

– Так, покашляйте, пожалуйста...еще покашляйте...ага, все понятно, у вас кашель.





Парень пишет девушке, с которой недавно познакомился:

– Как бы я хотел увидеть тебя без одежды...

– Чего???

– Ой, я имел в виду "Привет! Как у тебя дела?", это все автозамена в телефоне.





Муж с женой гуляют в парке. Мужчина засматривается на проходящих мимо девушек голодными глазами.

– Давай, дорогой, нагуливай аппетит. Ужинать все-равно будем дома.