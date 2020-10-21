Смешные анекдоты на 22 октября

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– Эх, ты! Такие руки талантливые и такой ерундой занимаешься! Ну тебя!
– Девушка, а покажите мне язык.
Продавщица открывает рот, высовывает язык, выдавая протяжное "А-а-а".
– Спасибо, а теперь можно говяжий посмотреть...
– Пап, а это правда, что в дальних странах муж не знает, кто его жена до свадьбы?
– Правда, сынок. Но это везде так.
– Доктор, что-то я неважно себя чувствую.
– Так, покашляйте, пожалуйста...еще покашляйте...ага, все понятно, у вас кашель.
– Как бы я хотел увидеть тебя без одежды...
– Чего???
– Ой, я имел в виду "Привет! Как у тебя дела?", это все автозамена в телефоне.
– Давай, дорогой, нагуливай аппетит. Ужинать все-равно будем дома.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий