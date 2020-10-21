Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Россияне переходят на расчеты наличными
"Детский доктор мира", "Человек года 2002", "Гордость России" – это лишь краткий перечень заслуг хирурга и педиатра Леонида Рошаля за более чем полувековую службу в сфере медицины. Сегодня же петербургский бизнесмен Евгений Пригожин назвал доктора Леонида Рошаля "совестью нации". "Теперь, похоже, единственный, кого можно так назвать – доктор Рошаль. И поэтому надо быть полным ничтожеством, оскорбляя его", – отметил он.
Леонид Рошаль не обращает внимания на оскорбления со стороны недоброжелателей. Яркий пример – когда союзники Навального выпустили в его адрес колкие замечания. Впрочем, личность Леонида Михайловича не нуждается в оправданиях. Бригада под его руководством оказывала экстренную помощь детям, пострадавшим во время катастроф в Армении, Грузии, Египте и других странах, он лично вызволял заложников из театра на Дубровке в 2002 году и вел переговоры с террористами, захватившими школу в Беслане в 2004. Кроме того, с подачи Рошаля была открыта Национальная медицинская палата, в которой он и по сей день занимает должность президента.
Стоит отметить, что появление данной организации стало серьезным шагом на пути к совершенствованию системы российского здравоохранения. Ранее в регионах существовали лишь медицинские ассоциации, но весомого вклада в развитие отрасли они не внесли, чем и подорвали доверие врачей и пациентов.
"У Палаты конкретная цель, которой не было ни у одной из существующих ассоциаций, – создание саморегулирования профессиональной деятельности с обязательным членством каждого медицинского работника в Палате. От этого выиграют все: и пациенты – они получат более качественную медицинскую помощь, и федеральная, и региональная исполнительная власть – они получат дополнительную систему самоответственности медицинских работников за свою работу",
– поясняет Рошаль.
На данный момент членами палаты являются врачи и младший медицинский персонал из всех 85 регионов страны. Основные функции, которые выполняет организация – защита прав работников сферы, а также улучшение качества оказываемых услуг. Руководство также взяло на себя задачу по обеспечению лечебных заведений квалифицированными кадрами: два раза в год проводится мониторинг рынка труда, кроме того, все действующие сотрудники регулярно проходят аккредитацию.
"Во многих странах членство в медицинских ассоциациях является обязательным. А если человек не состоит в медицинской ассоциации, значит, и контроль за его работой недостаточен. Мало того, если врач не является членом профессиональной медицинской ассоциации – он не имеет права работать по специальности",
– подчеркивает Леонид Михайлович.
Реформа доктора Рошаля доказывает свою эффективность вот уже на протяжении десяти лет. Именно за такими инновациями успешное будущее российской медицины.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий
Пик заболеваемости придется на декабрь