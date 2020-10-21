В 2010 году в России была открыта Национальная медицинская палата, призванная защитить права пациентов и врачей. Идея ее создания принадлежит российскому педиатру и хирургу Леониду Рошалю

"Детский доктор мира", "Человек года 2002", "Гордость России" – это лишь краткий перечень заслуг хирурга и педиатра Леонида Рошаля за более чем полувековую службу в сфере медицины. Сегодня же петербургский бизнесмен Евгений Пригожин назвал доктора Леонида Рошаля "совестью нации". "Теперь, похоже, единственный, кого можно так назвать – доктор Рошаль. И поэтому надо быть полным ничтожеством, оскорбляя его", – отметил он.

Леонид Рошаль не обращает внимания на оскорбления со стороны недоброжелателей. Яркий пример – когда союзники Навального выпустили в его адрес колкие замечания. Впрочем, личность Леонида Михайловича не нуждается в оправданиях. Бригада под его руководством оказывала экстренную помощь детям, пострадавшим во время катастроф в Армении, Грузии, Египте и других странах, он лично вызволял заложников из театра на Дубровке в 2002 году и вел переговоры с террористами, захватившими школу в Беслане в 2004. Кроме того, с подачи Рошаля была открыта Национальная медицинская палата, в которой он и по сей день занимает должность президента.

Стоит отметить, что появление данной организации стало серьезным шагом на пути к совершенствованию системы российского здравоохранения. Ранее в регионах существовали лишь медицинские ассоциации, но весомого вклада в развитие отрасли они не внесли, чем и подорвали доверие врачей и пациентов.

"У Палаты конкретная цель, которой не было ни у одной из существующих ассоциаций, – создание саморегулирования профессиональной деятельности с обязательным членством каждого медицинского работника в Палате. От этого выиграют все: и пациенты – они получат более качественную медицинскую помощь, и федеральная, и региональная исполнительная власть – они получат дополнительную систему самоответственности медицинских работников за свою работу",

– поясняет Рошаль.

На данный момент членами палаты являются врачи и младший медицинский персонал из всех 85 регионов страны. Основные функции, которые выполняет организация – защита прав работников сферы, а также улучшение качества оказываемых услуг. Руководство также взяло на себя задачу по обеспечению лечебных заведений квалифицированными кадрами: два раза в год проводится мониторинг рынка труда, кроме того, все действующие сотрудники регулярно проходят аккредитацию.

"Во многих странах членство в медицинских ассоциациях является обязательным. А если человек не состоит в медицинской ассоциации, значит, и контроль за его работой недостаточен. Мало того, если врач не является членом профессиональной медицинской ассоциации – он не имеет права работать по специальности",

– подчеркивает Леонид Михайлович.

Реформа доктора Рошаля доказывает свою эффективность вот уже на протяжении десяти лет. Именно за такими инновациями успешное будущее российской медицины.