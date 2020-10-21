Специалисты разъяснили, действительно ли дорогое средство эффективнее лекарств

Ажиотаж с лимонами и имбирем на фоне пандемии коронавируса еще не успел пройти, а россияне уже массово скупают новый продукт – барсучий жир. Цены на народное средство, якобы эффективное против болезней легких, взлетели на 400%. Действительно ли животный продукт лечит пневмонию или это всего лишь маркетинговый ход, рассказали врачи.

Продавцы барсучьего жира советуют употреблять его внутрь три раза в день, а некоторые даже рекомендуют сочетать средство с бобровой струей. Говорят, что жиром можно натирать и грудную клетку ради разогревающего эффекта.

Врач-терапевт Андрей Звонков считает, что такое "лечение" от COVID-19 не спасет. По его словам, барсучий жир, как и ряд других средств народной медицины, полезен, однако глупо считать его панацеей от болезней, особенно коронавируса.

Спецалист добавил: для победы над вирусом нужно применять специальные препараты, а в качестве профилактики – носить маски и перчатки. Андрей Звонков на Ютуб-канале NEWSROOM ВЕСТИ FM назвал ажиотаж с барсучьим жиром, который сейчас продают от 1,5 до 6 тыс. руб. за баночку объемом 250 мл, всего лишь маркетинговым ходом.

С мнением эксперта солидарна и заведующая терапевтическим отделением Мариинской больницы Наталья Гончар. По ее словам, в народной медицине барсучьим жиром лечили пневмонию и туберкулез, однако научных исследований о его пользе нет.

Кроме того, средство может навредить людям с болезнями желудочно-кишечного тракта или вызвать аллергию. Как пишет "Росблат" вместо жира врач всегда может выписать антибиотики. Во-первых, это гораздо эффективнее. А во-вторых, ради них не придется жестоко убивать барсуков.

Кстати, из-за роста заболеваемости COVID-19 в России снова стали дорожать определенные товары. Так, продажи имбиря и лимона достигли рекордных показателей.