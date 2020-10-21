Самолет с Мишустиным уступил посадку пассажирскому лайнеру

Самолет с Мишустиным уступил посадку пассажирскому лайнеру
Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Правительственный борт ушел на второй круг

Борт премьер-министра России Михаила Мишустина пропустил вперед на посадку пассажирский лайнер в Мурманске.

Как пишет "Московский комсомолец", правительственный самолет уже готовился приступить к посадке, но в итоге ушел на второй круг, пропустив вперед пассажирский борт, который должен был приземлиться там же. Командиру воздушного судна, на котором летел Мишустин, пришлось изменить маршрут и пролететь над поселком Верхнетуломский.


Сообщается, что российский премьер прибыл в Мурманск из Санкт-Петербурга, чтобы провести совещание по вопросам развития Северного морского пути, а также инфраструктуры в Арктике. Кроме того, Мишустин участвовал в торжественной церемонии приемки атомного ледокола "Арктика". Ранее он подписал постановление, что корабль будет введен в эксплуатацию с декабря этого года.

Александр ИЛЬИН

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