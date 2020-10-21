Главный либерал-демократ страны объявил всем, что у него в приемной соблюдается карантин

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский решил ограничить доступ посетителей в свою приемную в Государственной думе. Такое решение коснется тех, кто еще не вакцинировался препаратом против COVID-19.

Политик опубликовал 21 октября подтверждающую фотографию в своем Телеграм-канале. Владимир Вольфович развесил на своей двери четыре транспаранта – каждый сообщает о запрете на то или иное действие в его приемной.

Так, в кабинет лидера либерал-демократов нельзя входить посетителям без прививки от COVID-19, а также тем, у кого зафиксирована высокая температура. Депутат также запретил любые рукопожатия, передачу подарков и обмен поцелуями.

Крупнейшее объявление гласит, что в кабинете Жириновского соблюдается карантин.

Кстати, в самом начале пандемии Жириновский призвал запретить свадьбы, предложив разрешить поцелуи для молодоженов лишь после "санитарной обработки". Политик также посоветовал санитарным ведомствам выдвинуть запрет на ношение усов и бороды, так как в растительности на лице могут "задерживаться болезнетворные бактерии".

Ранее сообщалось, что коронавирусом переболел глава Минэнерго РФ Александр Новак. Тест министра на инфекцию оказался положительным во время его рабочего визита на Дальний Восток.