Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Россияне переходят на расчеты наличными
В России будет создана единая вакцина против гриппа и COVID-19. Разработкой сейчас занимаются специалисты новосибирского центра "Вектор". Об этом сообщил глава научного учреждения Ринат Максютов в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, актуальность данной вакцины вызвана тем, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом намного усугубляет течение болезни и летальность, пишет издание "URA.RU".
Напомним, в сентябре 2020 г. "Вектор" зарегистрировал вторую отечественную вакцину "ЭкоВакКорона" от COVID-19. Первой была
"Спутник V", которую совместно разработали "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий
Пик заболеваемости придется на декабрь