Отечественные ученые хотят найти лекарство от двойного сезонного удара по здоровью граждан

В России будет создана единая вакцина против гриппа и COVID-19. Разработкой сейчас занимаются специалисты новосибирского центра "Вектор". Об этом сообщил глава научного учреждения Ринат Максютов в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, актуальность данной вакцины вызвана тем, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом намного усугубляет течение болезни и летальность, пишет издание "URA.RU".

Напомним, в сентябре 2020 г. "Вектор" зарегистрировал вторую отечественную вакцину "ЭкоВакКорона" от COVID-19. Первой была "Спутник V", которую совместно разработали "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны.

