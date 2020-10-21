Необходимо придерживаться ряда правил

Некоторые верят, что существуют особые правила, помогающие улучшить свое финансовое состояние. Безусловно, никто не хочет испытывать трудности с деньгами. Предлагаем вам ознакомиться с народными приметами, которые не позволят кошельку пустовать.

Правило №1. Нельзя пересчитывать деньги в копилке. Чтобы оценить размер накопленного, необходимо разбить предмет. Также не стоит заполнять копилку доверху.

Правило №2. Ни в коем случае не жалуйтесь на свое финансовое состояние. Особенно опасно это делать при посторонних людях. На вопрос Как у тебя с деньгами следует отвечать, что вы ни в чем не нуждаетесь.

Правило №3. Отдавать деньги нужно только правой рукой, а принимать – левой.

Правило №4. Не берите купюры из рук чужого человека. Дело в том, что деньги переносят как положительную, так и отрицательную энергию. Есть риск перенять на себя чужие невзгоды.

Правило №5. Не носите вещи, на которых образовалась дыра. Будь то куртка или сумка. Считается, что из-за этого денежный поток начнет иссякать.

Правило №6. Занимать деньги и отдавать долги важно в первой половине дня.

Правило №7. В каждый карман положите по монете. Таким образом вы будете притягивать к себе деньги.