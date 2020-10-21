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Раскрыты подробности новых санкций против "Северного потока – 2", на Украине требуют отменить ограничительные меры против РФ, а в Кремле высказались о переговорах с Киевом по водоснабжению Крыма. Все, чем запомнился этот день, – в нашем дайджесте.
Политика
Санкции против "Северного потока – 2", которые анонсировали США, могут затронуть более сотни компаний из ряда европейских стран. В России атаки американцев на проект назвали рейдерством.
На Украине тем временем выступили за отмену антироссийских санкций. Такое предложение озвучил оппозиционер Виктор Медведчук. Он напомнил о недавнем дружественном шаге Москвы и призвал отплатить тем же.
В Кремле высказались о возможности переговоров с Киевом относительно водоснабжения Крыма. По мнению российской стороны, наша страна сама справится с этой проблемой, а Украина сама исключила возможность диалога.
Политолог оценил ультиматум Светланы Тихановской. По его словам, призывы домохозяйки приведут страну к хаосу.
Коронавирус
Путин развеял опасения многих россиян и пообещал, что жестких ограничительных мер из-за коронавируса правительство вводить не будет. Президент также назвал задачу №1 на сегодня – это вакцинация россиян.
Шоу-бизнес
Легендарный режиссер Никита Михалков отметил 75-летний юбилей. За здоровье мэтра бокал поднял сам президент Владимир Путин. Он поздравил Михалкова по видеосвязи.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий