Больше 11 тысяч: в Подмосковье подсчитали пассажиров без масок

Чаще всего нарушители встречаются на железнодорожном транспорте

Только за сегодня, 21 октября, в общественном транспорте Московской области выявили свыше 11 тыс. пассажиров без медицинских масок. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минтранса.

Больше всего нарушителей оказалось на железнодорожном транспорте – порядка 6 тыс. В автобусах и на вокзалах без масок пытались проехать 4 тыс., а в аэропортах заметили около 1 тыс. человек без средств защиты.

При этом 94% пассажиров надели маски после замечания контролера, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, в Московской области за последние сутки выявили 466 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно прогнозу, ситуация с COVID-19 станет в три раза страшнее через несколько месяцев.

Карина СИРАЗОВА

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