Журналист сожалеет, что так и не стал "тайным генералом" советской разведки

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что опубликованная на Украине книга, в которой говорится о его вербовке в КГБ, является "хохмой", вызывающей смех. Автор такого творения, уверен ведущий, не в курсе, что в ряды советских чекистов не принимали лиц еврейского происхождения.

Ранее "Гордон" опубликовало выдержку книги некого Владимира Попова, который называет себя бывшим подполковником КГБ. Автор утверждает, что до 1988 года Соловьев был экспертом в составе Комитета молодежных организаций, который, по его словам, и был одним из главнейших подразделений советских спецслужб. Владимир Соловьев, утверждает писатель, привлек внимание КГБ благодаря своему знанию английского. После этого он прошел стажировку в Штатах и стал "агентом" КГБ на телевидении.

"Он правда подполковник? Интересно, в какой службе он был и кем", – прокомментировал ситуацию Соловьев.

Ведущий добавил, что издание "Гордон" является "клеветником". Авторы даже не потрудились сообщить, в какой из советских республик служил тот самый "подполковник". Подобные произведения, считает журналист, пишутся каждый лень.

"Конечно, хотелось бы быть тайным генералом КГБ, но извините: не был", – заявил телеведущий в интервью "ПолитРоссии".

Ранее Соловьев выгнал из телестудии эксперта, заявившего о вине Советского Союза в геноциде польских евреев.



