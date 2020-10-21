В МВД заявили, что инфекция распространяется из-за сохранившихся советских привычек

Число зараженных коронавирусом растет во всем мире. В Латвии, где эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего, все невзгоды свалили на советский менталитет. Позицию властей высмеял обозреватель Армен Гаспарян.

Несколько дней назад министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс высказался о коронавирусе. По его словам, инфекция распространяется так быстро из-за безответственного отношения самих граждан, которые, игнорируя рекомендации, не носят маски.

Глава МВД указал в "Фейсбук" на особый "ген пофигизма", сохранившийся с советских времен в странах Восточной Европы. Армен Гаспарян не смог не отреагировать на очередные выпады стран Прибалтики в сторону СССР.

Публицист отметил, что подобное обвинение было ожидаемым. В своем телеграм-канале он написал:

"Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс заявил, что в распространении коронавируса по стране виноват "синдром советского *** [безразличия – прим. ред.]" и "колхоза СССР".



Ранее Армен Гаспарян объяснил, почему главы России и Белоруссии не стали подписывать документы по развитию Союзного государства.