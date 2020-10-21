Захватчик "Банка Грузии" сдался полиции - СМИ

Всех заложников удалось освободить

Полиция задержала мужчину, захватившего филиал "Банка Грузии" в Зугдиди сегодня, 21 октября. Об этом сообщили СМИ.

Злоумышленника вывели из здания с поднятыми руками – он сдался, спецоперация успешно завершилась. Все заложники были освобождены, передает РИА "Новости".

Мужчина удерживал в помещении 19 человек. Ранее МВД Грузии опубликовало видео освобождения первых двух человек.

Напомним, что захват банка произошел сегодня около 14:00. Вооруженный мужчина с гранатой ворвался в здание, однако сотрудники успели нажать тревожную кнопку. Некоторые заложники сбежали из банка по пожарной лестнице.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

По 10 тысяч рублей: россиянам выплатят новое пособие на фоне пандемии - СМИ

Для этого должны быть соблюдены несколько условий

Станет в три раза хуже: озвучен ужасающий прогноз по коронавирусу на 2021 год

Пик заболеваемости придется на декабрь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1046 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей