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Полиция задержала мужчину, захватившего филиал "Банка Грузии" в Зугдиди сегодня, 21 октября. Об этом сообщили СМИ.
Злоумышленника вывели из здания с поднятыми руками – он сдался, спецоперация успешно завершилась. Все заложники были освобождены, передает РИА "Новости".
Мужчина удерживал в помещении 19 человек. Ранее МВД Грузии опубликовало видео освобождения первых двух человек.
Напомним, что захват банка произошел сегодня около 14:00. Вооруженный мужчина с гранатой ворвался в здание, однако сотрудники успели нажать тревожную кнопку. Некоторые заложники сбежали из банка по пожарной лестнице.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий