Всех заложников удалось освободить

Полиция задержала мужчину, захватившего филиал "Банка Грузии" в Зугдиди сегодня, 21 октября. Об этом сообщили СМИ.

Злоумышленника вывели из здания с поднятыми руками – он сдался, спецоперация успешно завершилась. Все заложники были освобождены, передает РИА "Новости".

Мужчина удерживал в помещении 19 человек. Ранее МВД Грузии опубликовало видео освобождения первых двух человек.

Напомним, что захват банка произошел сегодня около 14:00. Вооруженный мужчина с гранатой ворвался в здание, однако сотрудники успели нажать тревожную кнопку. Некоторые заложники сбежали из банка по пожарной лестнице.