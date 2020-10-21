Люди окажутся меж огня и пламени

Отец Авель известен многими предсказаниями о судьбе населения России. В одном из пропрочеств старец предрек стране очередную смуту, которая будет полна новых бед.

По словам монаха, недалеки те времена, когда "новый Батый на Западе поднимает руку". Народ в таком случае ждет великое несчастье – люди окажутся между огнем и пламенем. Однако полного уничтожения можно избежать, так как за них будет за него молиться "умученный царь".

Стоит отметить, что одним из наиболее точных пророчеств Авеля были слова о Москва в начале XIX века – тогда отец предрек спаленную пожаром столицу России. Подробно старец рассказывал и о судьбе Александра II, которого, по его словам, должны были убить средь дня белого. А его преемника, императора Александра III, Авель называл Миротворцем, который по велению судьбы осадил "крамолу", наведя в стране порядок, сообщает "Царьград".

Кстати, отец Авель предсказал Земле апокалипсис – планета погрузится во тьму на целую вечность через восемь столетий. Верующим гарантирована вечная жизнь, а грешным обещано лишь чистилище. Некоторые исследователи полагают, что таким образом монах сделал пророчество о пришествии Антихриста.