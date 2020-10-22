Пенсию выплатили не в полном объеме: что делать и куда обращаться

Перед походом в суд можно попытаться решить вопрос миром

Государственные пенсии в России не велики – в среднем 14 тыс. рублей в месяц. Тем заметнее для пенсионера недоплата в несколько сотен рублей. Если человек уверен, что получил меньше положенного, нужно отстаивать свои права, убеждает адвокат Екатерина Антонова.

Споры с Пенсионным фондом России (ПФР) – дело утомительное, признает юрист, однако небезнадежное, как могут считать некоторые. ПФР – такая же организация, как и любая другая, поэтому на него можно подать в суд. Но прежде лучше попытаться решить вопрос в досудебном порядке.

Сначала нужно подать запрос в ПФР о предоставлении личного пенсионного дела и снять с него копию или сфотографировать на смартфон, пишет Nation News. Эти документы нужно передать специалисту, например, опытному бухгалтеру, который подготовит заключение, подтверждающее или опровергающее мнение пенсионера о неправильном расчете выплат, и подсчитает сумму недоплаты. С этими выводами следует идти уже к юристу, который составит грамотное исковое заявление в суд.

"Если ПФР на досудебной стадии процесса будет сильно возражать, то, подав иск в суд, нужно настоять на проведении судебной экспертизы",

– рекомендует Антонова. В ее практике, если дело доходило до суда, то представители ПФР всегда возражали против исковых требований пенсионера. Однако судебные эксперты часто соглашались с выводами истца, и пенсионер получал в итоге кругленькую сумму.

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