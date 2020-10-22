Простые хитрости продлят срок службы емкостей для еды

Сейчас ни одна хозяйка не обходится без пластиковых контейнеров. В них намного удобнее хранить продукты и блюда. Кроме того, емкости можно брать с собой на работу. А еще в них можно положить бутерброды детям в школу на перекус. При этом со временем пластик может пропитаться неприятным запахом и обзавестись пятнами. Однако устранить их можно в домашних условиях, не прибегая к дорогим средствам.

Для того чтобы избавить емкость от неприятного запаха и пятен, его достаточно хорошенько вымыть и протереть салфеткой. Для мытья подойдет обычное хозяйственное мыло. Кстати, предотвратить серьезные загрязнения можно, застилая дно контейнера фольгой. Однако, если пятна не желают покидать пластиковую поверхность, следует использовать одно из подручных средств.

В пластиковую посуду нужно залить нагретую воду и добавить немного этого средства. Спустя некоторое время емкость следует вымыть – пятна и запахи уйдут вместе с водой.

Сода

Также в емкость нужно залить теплую воду, засыпать пол-ложки порошка и прикрыть крышкой. Оставьте на несколько минут, потом взболтайте, а после хорошенько помойте с мылом.

Уксус

Это средство нужно развести с водой в равной пропорции. В смеси смочите кусочек ткани и протрите им пластиковую поверхность.

Активированный уголь

Отличный советский способ. В емкость с водой нужно добавить несколько растолченных таблеток. Оставить на ночь, а лучше на сутки, потом вымыть.

Лимон

С пятнами и неприятным запахом отлично справляются цитрусовые. Кусочком лимона нужно протереть стенки контейнера. Потом посуду нужно оставить на сутки, а после помыть.

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