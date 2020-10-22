Спасти растение можно, если приложить немного усилий

Любители домашних растений часто сталкивались с такой проблемой, что, например, возвращаясь из отпуска, они понимали, что цветы почти засохли и спасти их вряд ли получится. Однако есть несколько советов, которые помогут реанимировать почти засохшие цветы.

Как оживить увядающий цветок?

В первую очередь начните постоянно опрыскивать растение, его листья из пульверизатора газированной минералкой. Повторять эту процедуру можно несколько раз в день.

Также смочите губку в обычной воде, пропитайте ее. Положите ее на грунт. Это позволит воде поступать постепенно. Этот способ хорош тем, что благодаря тому, что цветок, который будет получать необходимое ему количество воды, не начнет гнить и увядать еще больше.

Отправьте растение в паровую ванную. Налейте в емкость горячую воду, поместите в центр перевернутую тарелку для супа или кирпич и поставьте на него горшок с растением. Для большего эффекта повторяйте процедуру через день. Всего должно быть 5-6 таких ванн.

Если растение увяло не слишком сильно, тогда взбодрить его поможет стресс. Можете поместить его в более прохладное место и сократить полив. Тогда цветок задействует свои внутренние ресурсы.

Если перечисленные методы не работают, тогда присмотритесь к корневой системе. Достаньте растение из горшка, осмотрите корни. Если они в нормальном состоянии, тогда необходимо пересадить цветок в новый грунт.

Причиной увядания могут стать вредители. Обработайте листья мыльным раствором или специальными препаратами и поместите его на "карантин".

Не стоит забывать о регулярных подкормках. Минеральные удобрения станут отличными помощниками в такой ситуации.

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