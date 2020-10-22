Москва при Собянине: что изменилось за 10 лет

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва Фото: АГН Москва Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Сергей Киселев/АГН Москва Фото: Софья Сандурская/АГН Москва Фото: Андрей Любимов/АГН Москва +3
За последнее десятилетие столица России стала передовым мировым мегаполисом по многим направлениям

Десять лет мэром Москвы стал Сергей Собянин – он принял город в октябре 2010 г. Как изменилась столица спустя годы – в нашем материале.

Дороги без пробок

Первым делом Собянин взялся за развитие дорожной инфраструктуры. Новые магистрали, развязки, дублеры, расширение и модернизация старых дорог, прокладка тоннелей – благодаря этому за 10 лет средняя скорость автомобилей в городе достигла 54 км/ч, а москвичи стали тратить на 20% времени меньше, добираясь домой с работы даже в час пик.

Сейчас идет строительство диагональных хорд, которые помогут разгрузить центр города и еще больше сократить время в пути. Северо-Западная хорда уже готова, Северо-Восточная, которая пройдет от трассы М11 "Москва – Санкт-Петербург" до Косинской эстакады у развязки МКАД с магистралью Вешняки – Люберцы, тоже большей частью запущена. Юго-Восточная хорда и Южная рокада активно строятся.

Фото: Денис Воронин/АГН Москва

За 10 лет протяженность московских дорог в общей сложности увеличилась на 1000 км. Появилось почти 300 новых мостов и эстакад, а для удобства пешеходов построили 245 подземных и надземных переходов. Это снизило количество ДТП на 74%, а жертв дорожных аварий стало на 41% меньше. Таким образом Москва стала лидером России по безопасности дорожного движения с коэффициентом социального риска 3,5.

Улучшению транспортной ситуации в городе способствовало введение с 2012 г. системы платных парковок на улицах. Ушли в прошлое забитые машинами обочины и тротуары. В то же время при необходимости всегда можно найти место для автомобиля в центре города. В 2017 г. Москву признали мировым лидером по уровню организации платного парковочного пространства. При этом она избавилась от печального статуса мегаполиса с самыми загруженными автомобильными дорогами, улучшив к 2017 г. свой рейтинг по оценке TomTom (Нидерланды) на 12 позиций.

Для общественного транспорта были выделены отдельные полосы и устроены перехватывающие парковки на окраинах города. Это позволило москвичам и жителям Подмосковья комфортно передвигаться по городу в будни, не перегружая дороги личными автомобилями.

Расширение сети метрополитена

Огромное внимание было уделено развитию подземных и наземных линий метро. С 2011 по 2020 г.г. введено в эксплуатацию почти 90 новых станций. Протяженность метрополитена увеличилась на 179 км.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

Прорывом стал запуск МЦК – Московского центрального кольца. На комфортабельных "Ласточках" можно за 90 минут объехать весь город, заезжая в те районы, где прежде жители вынуждены были пользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до ближайшей станции метро. Сейчас услугами МЦК в сутки пользуется более 560 тысяч пассажиров, которые уже не представляют себе жизни без "кольца". При этом на центральных станциях метро стало гораздо свободнее: Кольцевая "коричневая" линия разгрузилась на 15%, станции с железнодорожными вокзалами – на 20-40%.

Тем временем столичные власти реализуют новый проект - Московские центральные диаметры (МЦД). Это сеть наземных электричек с удобными пересадками в метро, которая связывает столицу с крупными подмосковными городами – Одинцово, Лобня, Подольск, Нахабино. Эти диаметры уже по достоинству оценили не только работающие в Москве жители Подмосковья, но и многочисленные дачники. Они не только экономят время – до 45 мин. в день, но и деньги, поскольку пересадки на метро и МЦК бесплатны, а поездки на других видах городского транспорта можно совершать по льготному тарифу благодаря использованию единого билета. 

Наземный транспорт

За минувшее 10-летие сильно изменился и наземный городской транспорт. Появилось 22 магистральных маршрута, 18 районных и 9 социальных. Появились современные остановки – с электронным табло, сообщающем время прибытия транспорта, подсветкой в темное время суток, розетками для зарядки гаджетов. Впрочем, многие не успевают насладиться этими удобствами – время ожидания транспорта в центре сократилось в три раза.

Фото: АГН Москва

Неудобные "маршрутки" исчезли. На улицы Москвы вышли электробусы – они экологичны, как троллейбусы, но при этом не создают пробок, поскольку им не требуется "держаться" за провода во время движения. Сейчас на маршрутах работает почти 600 электробусов. Все - российского производства, оборудованы USB-зарядками, имеют Wi-Fi и климат-контроль.

Впрочем, последние приятные новшества относятся ко всем современным видам столичного транспорта – трамваи "Витязь-М", поезд метро "Москва-2020", поезда для МЦК и МЦД комфортны для пассажиров, в том числе маломобильных, и позволяют всегда оставаться на связи.

А для тех москвичей и гостей столицы, кто предпочитает активный образ жизни, в городе обустроены велодорожки и расширен прокат велосипедов. По статистике, сейчас в день на одном городском велосипеде совершается 6 поездок, а таких велосипедов уже более 6,5 тысяч. Плюс электросамокаты. Их прокат организован в 2018 г., сейчас в день совершается до 3 тыс. поездок.

Развивается система городского каршеринга. Сейчас в столице уже 26 тыс.автомобилей, которые можно взять на краткосрочный прокат.

Здоровье

Улучшение транспортной ситуации – это не только комфорт, но и экология, а значит, здоровье. Лучшим показателем в этом отношении является продолжительность жизни. Если в 2010 г. москвичи в среднем жили 74,2 г., то в 2019 г. уже – 78,4 г., то есть в среднем на 4 года дольше. С 34% до 18% снижена смертность при инсультах. Время приезда скорой на экстренные вызовы сократилось с 16 до 9,4 минут.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Развивается Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Сейчас каждый москвич может записаться к врачу через приложение онлайн и имеет доступ к своей электронной медицинской карте. Походы в поликлинику тоже стали приятнее. В столице строятся новые объекты здравоохранения, ремонтируются старые. За 10 лет город закупил более 913 тыс. единиц новой медицинского оборудования, в том числе магнитно-резонансных томографов.

Благодаря новому стандарту онкологической помощи, за последние 9 лет выявляемость раковых заболеваний у москвичей на ранней стадии выросла более чем на 10%  – с 17,7% в 2010 до 27,9% в 2019 году.

Комфортная среда

Увеличению продолжительности жизни и укреплению здоровья москвичей способствует программа "Комфортная среда". Она включает в себя обустройство парков, зон для отдыха, прогулок и занятий спортом на воздухе. 

Фото: Игорь Иванко/АГН Москва

ВДНХ с отреставрированными фонтанами и павильонами, парк "Зарядье" с "Парящим мостом", парк развлечений "Остров мечты", Северный речной вокзал стали настоящими центрами притяжения, где хочется проводить свободное время.

Впрочем, не обязательно ехать далеко от дома – в каждом районе обустроены дворы, спортивные площадки, аллеи. Общественное городское пространство широко используется для проведения мастер-классов, открытых фестивалей, концертов.

Проводить время на воздухе в городе становится все приятнее, учитывая что уровень его загрязнения за 10 лет снизился более чем в 2 раза, а деревьев и кустарников стало на 8,5 млн больше. В рейтинге глобальных городов по показателю "Озелененные общественные пространства" Москва занимает первое место как самый "зеленый" мегаполис в мире.

Образование

Современная Москва  дает возможность не только комфортно жить и работать, но и развиваться. Столичные школы входят в тройку лучших по различным мировым рейтингам. Из 37 медалей, завоеванных Россией на международных предметных олимпиадах в 2019 г., 21 медаль на счету юных москвичей.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Каждая столичная школа сейчас оснащена Wi-Fi, интерактивными досками, компьютерами. Работает электронный журнал и дневник, к которому имеют доступ как ученики, так и родители. В рамках проекта "Электронная школа" создана цифровая база учебной литературы, тестов для проверки знаний, система домашних заданий для отработки пройденного. Разработана платформа для дистанционного обучения в режиме видеоконференции, что позволило московским школьникам безболезненно продолжать обучение в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Социальная поддержка

Москва – дорогой город, поэтому местным пенсионерам и малообеспеченным гражданам непросто прожить на государственное пособие. Город старается им помогать. Так, сейчас неработающим пенсионерам полагается доплата до минимального уровня в 19 500 рублей. Женщинам старше 55 лет и мужчинам от 60 лет предоставляется бесплатный проезд в городском транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, санаторно-курортное лечение. Есть дополнительные льготы для ветеранов, многодетных, инвалидов.

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва

Для пожилых москвичей открыты программы "Мое долголетие" и "Мой социальный центр", где они могут заниматься спортом, танцевать, даже учить иностранные языки и овладевать компьютерной грамотностью.

Для москвичей трудоспособного возраста, оставшихся без работы, открыты курсы профориентации, переобучения и повышения квалификации, пройдя которые легче найти подходящую вакансию.

Городское строительство

Москва стала флагманом страны по жилому строительству, объявив программу реновации. Жители более 5 тыс. ветхих домов бесплатно переезжают в новые современные квартиры с большими кухнями, удобной планировкой. Менять привычный район не придется – жилье по реновации предоставляется в шаговой доступности от прежнего дома. Тратиться на ремонт тоже не обязательно – все квартиры передаются новоселам с косметической отделкой.  Более 19 тыс. москвичей уже переехали.

Фото: Андрей Любимов/АГН Москва

В домах, не вошедших в программу реновации, проводятся идут капитальные ремонты. В 2020 г. в Москве не осталось ни одного лифта с превышением срока эксплуатации.

В городе также строятся новые школы и детские сады, стадионы и театры, торговые и культурные центры. Отреставрировано более 2 тыс. памятников и объектов архитектуры. На данный момент в Москве в состоянии, требующем ремонта, осталось всего 6% исторических зданий, тогда как 10 лет назад их было 39%.

Москва для бизнеса

Более 60% всех малых предприятий России зарегистрированы в Москве. Этому способствовали такие решения, как, например, избавление предпринимателей от финансового бремени по изготовлению, монтажу и подключению к электроснабжению торговых точек.

Совершила столица и огромный рывок в изменении структуры экономики – город стал площадкой для инновационных проектов. За последние 10 лет в Москве появилось 36 технопарков и Московский инновационный кластер, объединивший 11 909 участников. Это сделало город еще более привлекательным для инвесторов. С 2011 г. по 2019 г. финансовые вложения в городские проекты выросли на 231%.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Большое внимание уделяется развитию туристической отрасли. В 2020 г. Москва вошла в ТОП-5 лучших городов для посещения по оценке Resonance World’s Best Cities 2020.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

"Подлое лицемерие": вокруг "Турецкого потока" разгорается скандал из-за США

В Болгарии пытаются найти повод для срыва проекта

Эксперт: Лукашенко всеми силами противится созданию Союзного государства

Белорусский лидер пытается отстоять утвержденную им в 1990-е годы модель управления страной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей