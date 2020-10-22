За последнее десятилетие столица России стала передовым мировым мегаполисом по многим направлениям

Десять лет мэром Москвы стал Сергей Собянин – он принял город в октябре 2010 г. Как изменилась столица спустя годы – в нашем материале.

Дороги без пробок

Первым делом Собянин взялся за развитие дорожной инфраструктуры. Новые магистрали, развязки, дублеры, расширение и модернизация старых дорог, прокладка тоннелей – благодаря этому за 10 лет средняя скорость автомобилей в городе достигла 54 км/ч, а москвичи стали тратить на 20% времени меньше, добираясь домой с работы даже в час пик.

Сейчас идет строительство диагональных хорд, которые помогут разгрузить центр города и еще больше сократить время в пути. Северо-Западная хорда уже готова, Северо-Восточная, которая пройдет от трассы М11 "Москва – Санкт-Петербург" до Косинской эстакады у развязки МКАД с магистралью Вешняки – Люберцы, тоже большей частью запущена. Юго-Восточная хорда и Южная рокада активно строятся.

За 10 лет протяженность московских дорог в общей сложности увеличилась на 1000 км. Появилось почти 300 новых мостов и эстакад, а для удобства пешеходов построили 245 подземных и надземных переходов. Это снизило количество ДТП на 74%, а жертв дорожных аварий стало на 41% меньше. Таким образом Москва стала лидером России по безопасности дорожного движения с коэффициентом социального риска 3,5.

Улучшению транспортной ситуации в городе способствовало введение с 2012 г. системы платных парковок на улицах. Ушли в прошлое забитые машинами обочины и тротуары. В то же время при необходимости всегда можно найти место для автомобиля в центре города. В 2017 г. Москву признали мировым лидером по уровню организации платного парковочного пространства. При этом она избавилась от печального статуса мегаполиса с самыми загруженными автомобильными дорогами, улучшив к 2017 г. свой рейтинг по оценке TomTom (Нидерланды) на 12 позиций.

Для общественного транспорта были выделены отдельные полосы и устроены перехватывающие парковки на окраинах города. Это позволило москвичам и жителям Подмосковья комфортно передвигаться по городу в будни, не перегружая дороги личными автомобилями.

Расширение сети метрополитена

Огромное внимание было уделено развитию подземных и наземных линий метро. С 2011 по 2020 г.г. введено в эксплуатацию почти 90 новых станций. Протяженность метрополитена увеличилась на 179 км.

Прорывом стал запуск МЦК – Московского центрального кольца. На комфортабельных "Ласточках" можно за 90 минут объехать весь город, заезжая в те районы, где прежде жители вынуждены были пользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до ближайшей станции метро. Сейчас услугами МЦК в сутки пользуется более 560 тысяч пассажиров, которые уже не представляют себе жизни без "кольца". При этом на центральных станциях метро стало гораздо свободнее: Кольцевая "коричневая" линия разгрузилась на 15%, станции с железнодорожными вокзалами – на 20-40%.

Тем временем столичные власти реализуют новый проект - Московские центральные диаметры (МЦД). Это сеть наземных электричек с удобными пересадками в метро, которая связывает столицу с крупными подмосковными городами – Одинцово, Лобня, Подольск, Нахабино. Эти диаметры уже по достоинству оценили не только работающие в Москве жители Подмосковья, но и многочисленные дачники. Они не только экономят время – до 45 мин. в день, но и деньги, поскольку пересадки на метро и МЦК бесплатны, а поездки на других видах городского транспорта можно совершать по льготному тарифу благодаря использованию единого билета.

Наземный транспорт

За минувшее 10-летие сильно изменился и наземный городской транспорт. Появилось 22 магистральных маршрута, 18 районных и 9 социальных. Появились современные остановки – с электронным табло, сообщающем время прибытия транспорта, подсветкой в темное время суток, розетками для зарядки гаджетов. Впрочем, многие не успевают насладиться этими удобствами – время ожидания транспорта в центре сократилось в три раза.

Неудобные "маршрутки" исчезли. На улицы Москвы вышли электробусы – они экологичны, как троллейбусы, но при этом не создают пробок, поскольку им не требуется "держаться" за провода во время движения. Сейчас на маршрутах работает почти 600 электробусов. Все - российского производства, оборудованы USB-зарядками, имеют Wi-Fi и климат-контроль.

Впрочем, последние приятные новшества относятся ко всем современным видам столичного транспорта – трамваи "Витязь-М", поезд метро "Москва-2020", поезда для МЦК и МЦД комфортны для пассажиров, в том числе маломобильных, и позволяют всегда оставаться на связи.

А для тех москвичей и гостей столицы, кто предпочитает активный образ жизни, в городе обустроены велодорожки и расширен прокат велосипедов. По статистике, сейчас в день на одном городском велосипеде совершается 6 поездок, а таких велосипедов уже более 6,5 тысяч. Плюс электросамокаты. Их прокат организован в 2018 г., сейчас в день совершается до 3 тыс. поездок.

Развивается система городского каршеринга. Сейчас в столице уже 26 тыс.автомобилей, которые можно взять на краткосрочный прокат.

Здоровье

Улучшение транспортной ситуации – это не только комфорт, но и экология, а значит, здоровье. Лучшим показателем в этом отношении является продолжительность жизни. Если в 2010 г. москвичи в среднем жили 74,2 г., то в 2019 г. уже – 78,4 г., то есть в среднем на 4 года дольше. С 34% до 18% снижена смертность при инсультах. Время приезда скорой на экстренные вызовы сократилось с 16 до 9,4 минут.

Развивается Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Сейчас каждый москвич может записаться к врачу через приложение онлайн и имеет доступ к своей электронной медицинской карте. Походы в поликлинику тоже стали приятнее. В столице строятся новые объекты здравоохранения, ремонтируются старые. За 10 лет город закупил более 913 тыс. единиц новой медицинского оборудования, в том числе магнитно-резонансных томографов.

Благодаря новому стандарту онкологической помощи, за последние 9 лет выявляемость раковых заболеваний у москвичей на ранней стадии выросла более чем на 10% – с 17,7% в 2010 до 27,9% в 2019 году.

Комфортная среда

Увеличению продолжительности жизни и укреплению здоровья москвичей способствует программа "Комфортная среда". Она включает в себя обустройство парков, зон для отдыха, прогулок и занятий спортом на воздухе.

ВДНХ с отреставрированными фонтанами и павильонами, парк "Зарядье" с "Парящим мостом", парк развлечений "Остров мечты", Северный речной вокзал стали настоящими центрами притяжения, где хочется проводить свободное время.

Впрочем, не обязательно ехать далеко от дома – в каждом районе обустроены дворы, спортивные площадки, аллеи. Общественное городское пространство широко используется для проведения мастер-классов, открытых фестивалей, концертов.

Проводить время на воздухе в городе становится все приятнее, учитывая что уровень его загрязнения за 10 лет снизился более чем в 2 раза, а деревьев и кустарников стало на 8,5 млн больше. В рейтинге глобальных городов по показателю "Озелененные общественные пространства" Москва занимает первое место как самый "зеленый" мегаполис в мире.

Образование

Современная Москва дает возможность не только комфортно жить и работать, но и развиваться. Столичные школы входят в тройку лучших по различным мировым рейтингам. Из 37 медалей, завоеванных Россией на международных предметных олимпиадах в 2019 г., 21 медаль на счету юных москвичей.

Каждая столичная школа сейчас оснащена Wi-Fi, интерактивными досками, компьютерами. Работает электронный журнал и дневник, к которому имеют доступ как ученики, так и родители. В рамках проекта "Электронная школа" создана цифровая база учебной литературы, тестов для проверки знаний, система домашних заданий для отработки пройденного. Разработана платформа для дистанционного обучения в режиме видеоконференции, что позволило московским школьникам безболезненно продолжать обучение в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Социальная поддержка

Москва – дорогой город, поэтому местным пенсионерам и малообеспеченным гражданам непросто прожить на государственное пособие. Город старается им помогать. Так, сейчас неработающим пенсионерам полагается доплата до минимального уровня в 19 500 рублей. Женщинам старше 55 лет и мужчинам от 60 лет предоставляется бесплатный проезд в городском транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, санаторно-курортное лечение. Есть дополнительные льготы для ветеранов, многодетных, инвалидов.

Для пожилых москвичей открыты программы "Мое долголетие" и "Мой социальный центр", где они могут заниматься спортом, танцевать, даже учить иностранные языки и овладевать компьютерной грамотностью.

Для москвичей трудоспособного возраста, оставшихся без работы, открыты курсы профориентации, переобучения и повышения квалификации, пройдя которые легче найти подходящую вакансию.

Городское строительство

Москва стала флагманом страны по жилому строительству, объявив программу реновации. Жители более 5 тыс. ветхих домов бесплатно переезжают в новые современные квартиры с большими кухнями, удобной планировкой. Менять привычный район не придется – жилье по реновации предоставляется в шаговой доступности от прежнего дома. Тратиться на ремонт тоже не обязательно – все квартиры передаются новоселам с косметической отделкой. Более 19 тыс. москвичей уже переехали.

В домах, не вошедших в программу реновации, проводятся идут капитальные ремонты. В 2020 г. в Москве не осталось ни одного лифта с превышением срока эксплуатации.

В городе также строятся новые школы и детские сады, стадионы и театры, торговые и культурные центры. Отреставрировано более 2 тыс. памятников и объектов архитектуры. На данный момент в Москве в состоянии, требующем ремонта, осталось всего 6% исторических зданий, тогда как 10 лет назад их было 39%.

Москва для бизнеса

Более 60% всех малых предприятий России зарегистрированы в Москве. Этому способствовали такие решения, как, например, избавление предпринимателей от финансового бремени по изготовлению, монтажу и подключению к электроснабжению торговых точек.

Совершила столица и огромный рывок в изменении структуры экономики – город стал площадкой для инновационных проектов. За последние 10 лет в Москве появилось 36 технопарков и Московский инновационный кластер, объединивший 11 909 участников. Это сделало город еще более привлекательным для инвесторов. С 2011 г. по 2019 г. финансовые вложения в городские проекты выросли на 231%.

Большое внимание уделяется развитию туристической отрасли. В 2020 г. Москва вошла в ТОП-5 лучших городов для посещения по оценке Resonance World’s Best Cities 2020.