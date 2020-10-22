В России продлили программу льготной ипотеки

Мера будет действовать еще несколько месяцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о том, что у россиян еще некоторое время будет возможность оформить льготную ипотеку под 6,5%.

Эта мера будет действовать до 1 июля 2021 года, передает "Российская газета". Как напоминает издание URA.RU, программа была введена в мае этого года по поручению лидера страны Владимира Путина в рамках антикризисных мер. 

Эта программа также позволяет увеличить спрос на новостройки. За все время ее действия в России выдали кредитов на ипотеку по заниженной ставке на 607миллиардов рублей, отмечает телеканал "360".

Полина ИВАНОВА

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