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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о том, что у россиян еще некоторое время будет возможность оформить льготную ипотеку под 6,5%.
Эта мера будет действовать до 1 июля 2021 года, передает "Российская газета". Как напоминает издание URA.RU, программа была введена в мае этого года по поручению лидера страны Владимира Путина в рамках антикризисных мер.
Эта программа также позволяет увеличить спрос на новостройки. За все время ее действия в России выдали кредитов на ипотеку по заниженной ставке на 607миллиардов рублей, отмечает телеканал "360".
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