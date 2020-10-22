"Из навоза сделали?": над Зеленским посмеялись после слов об "уникальной" украинской вакцине от COVID-19

"Из навоза сделали?": над Зеленским посмеялись после слов об "уникальной" украинской вакцине от COVID-19
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Украины заявил, что у препарата, разработанного на Украине, нет аналогов

В своем последнем интервью Владимир Зеленский анонсировал выход "уникальной" вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат разрабатывался в течение полугода, а сейчас проходит тестирование. 

Всех подробностей глава Незалежной раскрывать не стал, потому что ждет результатов испытаний. Однако отметил, что у украинской вакцины аналогов нет. 

"Она, скажу правду – уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие", – заявил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что исследования проводились не на людях, пишет УНИАН. Точных сроков выхода вакцины пока нет, поэтому президент Украины не исключает, что Незалежной придется закупать препарат у других стран. 

Такое выступление президента создало повод для шуток. "Уникальность ее заключается в том, что данная вакцина будет лечить "Ковид" у.. улиток..", "Если назовут "Старичок", должна будет хорошо продаваться", "Поди-ка спиртовая отдушка из сала, лука и зеленой петрушки с хреном", "Тю, неужто из навоза сделали? Уникально, прогрессивно, экологично", – написали в комментариях на сайте RT.

В разговоре с журналистами Зеленский подчеркнул, что строгий карантин в стране вводиться не будет, поскольку это негативно скажется на экономическом развитии Украины. 

Ранее в украинском Минздраве заявили, что начнут закупать российскую вакцину от COVID-19 только в том случае, если "Спутник V" пройдет все клинические исследования и получит одобрение международных медицинских организаций. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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