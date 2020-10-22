Смешные анекдоты на 23 октября

Смешные анекдоты на 23 октября
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
Провести последний рабочий день с улыбкой помогут приколы от "Утро.ру"
  • "Береженого бог бережет!" – подумал Кащей Бессмертный и надел маску с перчатками перед входом в торговый центр.


  • Если приглянувшаяся девушка заявила вам, что у нее нет молодого человека – радоваться рано. Никто не говорил, что у нее нет немолодого и сильно небедного.


  • До сих пор не могу понять, отчего все стоматологи такие суеверные! Постоянно просят сплюнуть, да и плевательницу будто нарочно ставят за левым плечом!
  • Уже 15 лет в браке, а люблю одну единственную женщину.

– Ничего себе! Редко такое бывает. Можно тебе только позавидовать.

– Это да… Главное, чтоб супруга не прознала, а то голову мне оторвет!

  • Вот все считают, что мой сын как две капли воды с его папашей!

– Да какая разница! Главное, что со здоровьем проблем нет.
– Вот твой наследник тоже больше на твоего мужа похож, чем на тебя!
– Да? Хм, а мне всегда казалось, что он больше на своего отца похож.

  • Вы собираете волю в кулак и отправляетесь с тренажерный зал. Вы прикладываете все свое упорство, чтобы распрощаться с лишними килограммами. Но вы даже не подозреваете, что они терпеливо ждут вашего возвращения домой, спрятавшись в холодильнике.
  • Одна очень хитрая маленькая девочка уговорила мальчика не только понести ее портфель, но и отдать его нужным людям.
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Как бы не простудиться на ваших похоронах": Путин жестко ответил недоброжелателям России

Слова президента были адресованы тем, кто ждет "затухания" нашей страны

Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским

Бацька пойдет на ряд уступок Кремлю ради сохранения своих бизнес-интересов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей