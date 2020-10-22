Смешные анекдоты на 23 октября

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– Ничего себе! Редко такое бывает. Можно тебе только позавидовать.
– Это да… Главное, чтоб супруга не прознала, а то голову мне оторвет!
– Да какая
разница! Главное, что со здоровьем проблем нет.
– Вот твой наследник тоже больше на твоего мужа похож, чем на тебя!
– Да? Хм, а мне всегда казалось, что он больше на своего отца похож.
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Бацька пойдет на ряд уступок Кремлю ради сохранения своих бизнес-интересов