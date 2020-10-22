Смешные анекдоты на 23 октября

Провести последний рабочий день с улыбкой помогут приколы от "Утро.ру"

"Береженого бог бережет!" – подумал Кащей Бессмертный и надел маску с перчатками перед входом в торговый центр.





Если приглянувшаяся девушка заявила вам, что у нее нет молодого человека – радоваться рано. Никто не говорил, что у нее нет немолодого и сильно небедного.





До сих пор не могу понять, отчего все стоматологи такие суеверные! Постоянно просят сплюнуть, да и плевательницу будто нарочно ставят за левым плечом!

Уже 15 лет в браке, а люблю одну единственную женщину.

– Ничего себе! Редко такое бывает. Можно тебе только позавидовать.

– Это да… Главное, чтоб супруга не прознала, а то голову мне оторвет!

Вот все считают, что мой сын как две капли воды с его папашей!

– Да какая разница! Главное, что со здоровьем проблем нет.

– Вот твой наследник тоже больше на твоего мужа похож, чем на тебя!

– Да? Хм, а мне всегда казалось, что он больше на своего отца похож.