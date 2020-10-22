Об инциденте уже доложили в ФСБ РФ

В Волгограде солдаты-срочники на боевой машине пехоты (БМП) заехали на территорию аэропорта. Случившееся зафиксировали камеры наружного наблюдения.

За рулем БМП находились двое изрядно выпивших мужчин. Ими оказались ефрейтор и рядовой, передает канал "РЕН ТВ". Неизвестно, когда мужчины успели выпить: еще до отъезда или уже во время поездки.

Солдаты буквально снесли бетонный забор с колючей проволокой. Об инциденте сообщил дежурный по аэропорту, который позвонил в полицию.

Машину смогли остановить. Выяснилось, что военнослужащие должны были перегнать боевую машину из войсковой части на полигон, но заблудились. Сейчас о приключениях солдат доложили в войсковую часть и в ФСБ РФ. Их допрашивают.

В результате случившегося никто не пострадал.

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