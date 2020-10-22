Пьяные солдаты на БМП протаранили ограждение аэропорта - видео

Пьяные солдаты на БМП протаранили ограждение аэропорта - видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Об инциденте уже доложили в ФСБ РФ

В Волгограде солдаты-срочники на боевой машине пехоты (БМП) заехали на территорию аэропорта. Случившееся зафиксировали камеры наружного наблюдения. 

За рулем БМП находились двое изрядно выпивших мужчин. Ими оказались ефрейтор и рядовой, передает канал "РЕН ТВ". Неизвестно, когда мужчины успели выпить: еще до отъезда или уже во время поездки. 

Солдаты буквально снесли бетонный забор с колючей проволокой. Об инциденте сообщил дежурный по аэропорту, который позвонил в полицию. 

Машину смогли остановить. Выяснилось, что военнослужащие должны были перегнать боевую машину из войсковой части на полигон, но заблудились. Сейчас о приключениях солдат доложили в войсковую часть и в ФСБ РФ. Их допрашивают. 

В результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее в Подмосковье пьяный пассажир набросился на таксиста. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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