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Многие люди страдают от гипертонии. Недавно британские специалисты назвали специальную диету, способствующую снижению артериального давления. Она идеально подойдет для тех, кто долгое время борется с этой проблемой.
Ученые выяснили, что содержащиеся в некоторых продуктах флавоноиды способны снизить показатели на 2-4 миллиметра ртутного столба. Эти вещества можно найти в яблоках, ягодах, чае, а также шоколаде, передает научный журнал Scientific Reports.
Отмечается, что специалисты из Редингского университета проанализировали диеты 25 тысяч жителей Великобритании. Особенность исследования заключалась в том, что в основу брались не показатели самих испытуемых, а уровень потребления ими флавоноидов, сообщает МИР24.
Таким образом, чтобы снизить артериальное давление, необходимо употреблять в пищу те продукты, которые содержат в себе натуральные природные вещества. В этом случае сердце и сосуды будут находиться в тонусе.
Ранее "Утро.ру" рассказало, какие продукты повышают давление. К ним относятся кофе, острая, пряная, соленая и жирная пища, а также сладости.
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