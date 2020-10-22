Тем, кто страдает от повышенного давления, полезны определенные продукты

Многие люди страдают от гипертонии. Недавно британские специалисты назвали специальную диету, способствующую снижению артериального давления. Она идеально подойдет для тех, кто долгое время борется с этой проблемой.

Ученые выяснили, что содержащиеся в некоторых продуктах флавоноиды способны снизить показатели на 2-4 миллиметра ртутного столба. Эти вещества можно найти в яблоках, ягодах, чае, а также шоколаде, передает научный журнал Scientific Reports.

Отмечается, что специалисты из Редингского университета проанализировали диеты 25 тысяч жителей Великобритании. Особенность исследования заключалась в том, что в основу брались не показатели самих испытуемых, а уровень потребления ими флавоноидов, сообщает МИР24.

Таким образом, чтобы снизить артериальное давление, необходимо употреблять в пищу те продукты, которые содержат в себе натуральные природные вещества. В этом случае сердце и сосуды будут находиться в тонусе.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие продукты повышают давление. К ним относятся кофе, острая, пряная, соленая и жирная пища, а также сладости.