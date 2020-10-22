У желающих сделать прививку есть еще больше месяца

В этом году прививочная кампания в Подмосковье стартовала в начале сентября. Сообщается, что прививку от гриппа сделали уже около 2-х миллионов человек. Однако не все желающие успели вакцинироваться. Стало известно, до какого времени это еще можно сделать.

По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава Московской области Зинаиды Труш, сделать прививку от гриппа можно будет в течение всего ноября. Также имеется вероятность того, что прививочная кампания завершится только в декабре.

Специалисты советуют не затягивать с вакцинацией, так как чем раньше выработается стойкий иммунитет, тем лучше для россиян, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно, какие симптомы после прививки от гриппа являются опасными.