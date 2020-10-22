Слухи об отравленных масках в Подмосковье опровергли

Информация о пропитанных наркотиком защитных средствах оказалась ложной

Недавно в Московской области стали распространять новости о том, что злоумышленники под видом волонтеров раздают отравленные медицинские маски. Подобные сообщения оказались фейком, сообщили в МВД.

В различных источниках сообщалось, что незнакомцы предлагают пропитанные наркотиками маски, а после грабят квартиры. Конкретный населенный пункт же не указывался.

"Распространяемое "сообщение" имеет все признаки фейка",

– предупредили в "Инстаграм" подмосковной полиции и призвали доверять только официальным источникам.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", нарушителей, распространявших ложную информацию, могут оштрафовать на сумму до 100 тыс. рублей.