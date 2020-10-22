Мир на пороге "тектонических сдвигов": Путин заявил о серьезной угрозе

Мир на пороге "тектонических сдвигов": Путин заявил о серьезной угрозе
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Президент России высказался о последствиях пандемии коронавируса

Владимир Путин выступил на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Российский лидер подчеркнул, что коронавирус не отступил. До сих пор COVID-19 является для человечества серьезной угрозой.

На фоне пандемии мир ждут глобальные перемены. Мы – на пороге "тектонических сдвигов", отметил президент.

"...тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается совсем какое-то другое время. Что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов причем во всех сферах жизни".

Вместе с тем Путин выразил гордость за Россию и ее жителей, готовых прийти друг другу на выручку, и отметил, что наша страна преодолеет все испытания. Владимир Владимирович назвал главную силу государства: это не ущемление активности граждан и не тотальный контроль, а доверие населения. Трансляцию ведет телеканал "360".

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Кристина ЧЕРНИКОВА

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