Слова президента были адресованы тем, кто ждет "затухания" нашей страны

Владимир Путин довольно жестко высказался о ряде недоброжелателей России. Президент ответил тем, кто ждет "затухания" России одной фразой. Он подчеркнул, что когда наша сторона наблюдает за ситуацией, которая складывается в других странах, она волнуется только об одном

"Нас беспокоит лишь одно – как бы не простудиться на ваших похоронах", – отрезал Путин.

Ранее, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что коронавирус по-прежнему представляет для человечества серьезную опасность. Мир находится на пороге глобальных перемен, отметил Путин, добавив, что наша страна справится с любыми трудностями и выразив гордость за россиян.

Ранее о взрывном росте заболеваемости коронавирусом заявили в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова не исключила, что вторая волна коронавируса может быть серьезнее первой.