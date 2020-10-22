"Как бы не простудиться на ваших похоронах": Путин жестко ответил недоброжелателям России

"Как бы не простудиться на ваших похоронах": Путин жестко ответил недоброжелателям России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слова президента были адресованы тем, кто ждет "затухания" нашей страны

Владимир Путин довольно жестко высказался о ряде недоброжелателей России. Президент ответил тем, кто ждет "затухания" России одной фразой. Он подчеркнул, что когда наша сторона наблюдает за ситуацией, которая складывается в других странах, она волнуется только об одном

"Нас беспокоит лишь одно – как бы не простудиться на ваших похоронах", – отрезал Путин.

Ранее, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что коронавирус по-прежнему представляет для человечества серьезную опасность. Мир находится на пороге глобальных перемен, отметил Путин, добавив, что наша страна справится с любыми трудностями и выразив гордость за россиян.

Ранее о взрывном росте заболеваемости коронавирусом заявили в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова не исключила, что вторая волна коронавируса может быть серьезнее первой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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