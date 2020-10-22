От компании требуют соблюдать права интернет-пользователей

Иск столичной прокуратуры к корпорации Google, заблокировавшей доступ пользователей к фильму "Беслан", удовлетворен Таганским судом Москвы. Как отмечает источник, компания обязана восстановить права граждан путем восстановления доступа к просмотру на платформе "ЮТуб".

Пресс-служба суда отмечает , что документальная картина Александра Рогаткина была ограничена в доступе пользователям: для просмотра требовалась авторизация.

По словам главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, действующее российское законодательство нуждается в ряде изменений в отношении Google для защиты прав СМИ и блогеров в РФ. В этот раз выяснение отношений с американской компанией достигло беспрецедентного уровня: прокурор столицы потребовал в судебном порядке соблюдения прав пользователей от Google, который ограничил их права путем введения авторизации к просмотру ролика.

Фадеев отметил, что СПЧ также занимается активной деятельностью в этом вопросе – "ЮТуб" неоднократно блокировал русскоязычные платформы, помещая их страницы в черный список без всякого предупреждения.

Суд обязал Google снять ограничения доступа к фильму "Беслан" на YouTube https://t.co/eRkSjUiNXS — РАПСИ (@rapsinews) October 22, 2020

В связи с этим, добавил спикер, совет настаивает на необходимости внесения изменений в законодательную базу инфокоммуникационной сферы России, передает "РАПСИ".