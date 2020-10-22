Google обязали отменить ограничения к просмотру фильма "Беслан"

Google обязали отменить ограничения к просмотру фильма "Беслан"
Фото: Claudia Thaler/dpa/www.globallookpress.com
От компании требуют соблюдать права интернет-пользователей

Иск столичной прокуратуры к корпорации Google, заблокировавшей доступ пользователей к фильму "Беслан", удовлетворен Таганским судом Москвы. Как отмечает источник, компания обязана восстановить права граждан путем восстановления доступа к просмотру на платформе "ЮТуб".

Пресс-служба суда отмечает , что документальная картина Александра Рогаткина была ограничена в доступе пользователям: для просмотра требовалась авторизация.

По словам главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, действующее российское законодательство нуждается в ряде изменений в отношении Google для защиты прав СМИ и блогеров в РФ. В этот раз выяснение отношений с американской компанией достигло беспрецедентного уровня: прокурор столицы потребовал в судебном порядке соблюдения прав пользователей от Google, который ограничил их права путем введения авторизации к просмотру ролика.

Фадеев отметил, что СПЧ также занимается активной деятельностью в этом вопросе – "ЮТуб" неоднократно блокировал русскоязычные платформы, помещая их страницы в черный список без всякого предупреждения.

В связи с этим, добавил спикер, совет настаивает на необходимости внесения изменений в законодательную базу инфокоммуникационной сферы России, передает "РАПСИ".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Подлое лицемерие": вокруг "Турецкого потока" разгорается скандал из-за США

В Болгарии пытаются найти повод для срыва проекта

Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским

Бацька пойдет на ряд уступок Кремлю ради сохранения своих бизнес-интересов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей