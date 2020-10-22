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Стало известно о том, где Михаил Ефремов будет отбывать наказание. Так, печально известный актер либо отправится в подмосковную колонию общего режима, либо останется в хозотряде московского СИЗО.
Информация появилась в Телеграм-канале 360tv.ru.
Кстати, Ефремову все-таки смягчили приговор. Артист проведет в заключении не 8 лет, а 7 с половиной. Несмотря на просьбы адвокатов заменить реальный срок на условный, судья остался непреклонным.
Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла в начале июня. По вине актера скончался курьер Сергей Захаров.
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