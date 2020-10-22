Где Ефремов будет отбывать наказание: раскрыты подробности

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У артиста есть два варианта развития событий

Стало известно о том, где Михаил Ефремов будет отбывать наказание. Так, печально известный актер либо отправится в подмосковную колонию общего режима, либо останется в хозотряде московского СИЗО.

Информация появилась в Телеграм-канале 360tv.ru.

Кстати, Ефремову все-таки смягчили приговор. Артист проведет в заключении не 8 лет, а 7 с половиной. Несмотря на просьбы адвокатов заменить реальный срок на условный, судья остался непреклонным.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла в начале июня. По вине актера скончался курьер Сергей Захаров. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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