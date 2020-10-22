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Путин жестко высказался о врагах России, Ефремову смягчили приговор, а на Украине заявили об уникальной вакцине против коронавируса. Все, чем запомнился этот день - в нашем дайджесте.
Политика
Президент РФ Владимир Путин жестко отозвался о тех, кто ждет "затухания" нашей страны. "Как бы не простудиться на ваших похоронах", – отрезал глава государства, говоря о том, что его беспокоит на фоне нападок на Москву.
Евросоюз и Британия ввели очередные санкции против России – за кибератаку на бундестаг.
Коронавирус
Путин предостерег, что коронавирус пока не отступил и по-прежнему представляет серьезную опасность. Вместе с тем президент выразил уверенность, что страна достойно пройдет все испытания и заявил, что испытывает гордость за россиян.
Президент Незалежной Владимир Зеленский тем временем заявил об уникальной украинской вакцине против коронавируса, за что был поднят на смех в Сети.
Шоу-бизнес
Актеру Михаилу Ефремову смягчили приговор. Устроившему смертельное ДТП в центре Москвы артисту предстоит сидеть на полгода меньше.
В столице попрощались с актрисой Ириной Скобцевой. Мать Федора Бондарчука умерла 20 октября. Ей было 93 года.
В Болгарии пытаются найти повод для срыва проекта
Бацька пойдет на ряд уступок Кремлю ради сохранения своих бизнес-интересов