Что случилось сегодня: последние новости на 22 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 22 октября
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Путин жестко высказался о врагах России, Ефремову смягчили приговор, а на Украине заявили об уникальной вакцине против коронавируса. Все, чем запомнился этот день -  в нашем дайджесте.

Политика

Президент РФ Владимир Путин жестко отозвался о тех, кто ждет "затухания" нашей страны. "Как бы не простудиться на ваших похоронах", – отрезал глава государства, говоря о том, что его беспокоит на фоне нападок на Москву.

Евросоюз и Британия ввели очередные санкции против России – за кибератаку на бундестаг.

Коронавирус

Путин предостерег, что коронавирус пока не отступил и по-прежнему представляет серьезную опасность. Вместе с тем президент выразил уверенность, что страна достойно пройдет все испытания и заявил, что испытывает гордость за россиян.

Президент Незалежной Владимир Зеленский тем временем заявил об уникальной украинской вакцине против коронавируса, за что был поднят на смех в Сети.

Шоу-бизнес

Актеру Михаилу Ефремову смягчили приговор. Устроившему смертельное ДТП в центре Москвы артисту предстоит сидеть на полгода меньше.

В столице попрощались с актрисой Ириной Скобцевой. Мать Федора Бондарчука умерла 20 октября. Ей было 93 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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