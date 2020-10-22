Москва готова к сотрудничеству с Берлином, если будет предоставлена необходимая информация

Власти не стали бы отравлять блогера Алексея Навального, если бы были причастны к инциденту с "отравлением". Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер также сообщил, что во время инцидента с оппозиционером обратился в Генпрокуратуру с просьбой выдать блогеру разрешение на выезд из РФ, несмотря на действующие в его отношении ограничения.

Также президент рассказал, что в ходе диалога с одним из европейских коллег предложил направить компетентных специалистов из России в Германию для проведения совместного расследования по инциденту с блогером, передает РИА "Новости".

Москва готова к проведению расследования при подтверждении версии об отравлении Навального. Для этого необходима дополнительная информация по делу оппозиционера, которую не спешат предоставлять, заметил глава РФ.

Ранее представитель немецкого кабмина Мартина Фиц заявила, что РФ должна дать объяснения по "факту" применения вещества "Новичок", а также дать пояснения по ситуации вокруг оппозиционера. В Москве же отмечают, что Запад постоянно допускает противоречия в инциденте с блогером: Кремль просил предоставить факты наличия состава преступления, в ответ же Брюссель сообщил, что РФ должна верить заявленному на слово. Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что в соответствии с законодательством РФ, уголовное дело возбуждается на основе признаков состава преступного деяния, наличие которого никто не спешит доказывать.