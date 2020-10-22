Секрет кроется в правильном режиме стирки

Многие любят махровые полотенца за их приятную для тела мягкость. Однако часто после стирки изделия теряют свои лучшие качества. Ворсинки становятся жесткими и колючими, что полностью отбивает желание контактировать с ними.

Но это вовсе не означает, что нужно отказываться от покупки махровых полотенец. Дело в том, что они требуют правильной стирки. Давайте разберемся, как же сохранить желаемую мягкость изделий.

Как правильно стирать махровые полотенца

Необходимо выбрать деликатный режим стирки. Он предназначен для нижнего белья. Важно, чтобы температура воды не была выше +30°C.

Еще одним немаловажным нюансом при стирке махровых полотенец является отжим. Нужно установить режим в 400 оборотов.

Нелишним будет добавить кондиционер для белья.

При выполнении вышеперечисленных условий полотенца останутся мягкими и пушистыми. Они еще долгое время будут радовать своих хозяев, принося удовольствие во время использования.

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