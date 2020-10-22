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Многие любят махровые полотенца за их приятную для тела мягкость. Однако часто после стирки изделия теряют свои лучшие качества. Ворсинки становятся жесткими и колючими, что полностью отбивает желание контактировать с ними.
Но это вовсе не означает, что нужно отказываться от покупки махровых полотенец. Дело в том, что они требуют правильной стирки. Давайте разберемся, как же сохранить желаемую мягкость изделий.
Как правильно стирать махровые полотенца
При выполнении вышеперечисленных условий полотенца останутся мягкими и пушистыми. Они еще долгое время будут радовать своих хозяев, принося удовольствие во время использования.
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