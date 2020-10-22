Медики предупреждают об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

На фоне обычного сезонного гриппа и обострения коронавирусной пандемии россияне начали сметать в аптеках противовирусные препараты, причем закупают их впрок. Дефицит этих лекарств зафиксирован в ряде регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, включая Оренбургскую и Новосибирскую области, а также Пермский, Красноярский и Приморский края. Об этом говорится в материале "КП".

Издание отмечает, что фармацевты нередко продают гражданам препараты про запас и для профилактики без назначения врача. Так, в аптеках Оренбургской области по ряду лекарств продажи выросли в 2-4, а некоторых – в 11 раз по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

"Мы понимаем, что далеко не только болеющие люди покупают, ажиотажный спрос связан с тем, что покупаются препараты на всякий случай, про запас, как весной гречку покупали, так сейчас противовирусные препараты", – сказала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Жители Пермского края скупают за две недели трехмесячный запас противовирусных препаратов, отмечен небывалый спрос на них и в Новосибирской области.

Россиян предупреждают об опасности приема антибиотиков без назначения медиков, поскольку неконтролируемый прием лекарств может сформировать устойчивость к ним. Однако если человек реально заболеет, то его дальнейшее лечение станет более сложным, подчеркнула глава Росздравнадзора Новосибирской области Елена Хрусталева.

Специалисты призывают граждан прекратить паниковать и безрассудно скупать антибиотики и противовирусные препараты, т.к. их может не хватить по-настоящему заболевшим соотечественникам. Медики напоминают, что лекарства – это не овощи, чтобы ими запасаться на зиму.

