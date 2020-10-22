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Наверняка, каждому знакома такая ситуация: вы выбираете новую обувь, меряя ее в магазине, но по приходе домой обнаруживаете, что она вам немного жмет. Или же вам настолько сильно понравилась модель, что вы покупаете ее несмотря на упирающиеся в нос ботинок пальцы.
Даже такая проблема имеет решение. Как растянуть кожаную и замшевую обувь – в материале от "Утро.ру".
Существует несколько способов.
Способ №1. С помощью кипятка
Способ №2. С помощью льда
Способ №3. С помощью спирта или водки
Вышеперечисленные методы помогут растянуть обувь, сделав ее более комфортной для вас.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как избавиться от заломов на кожаной обуви.
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