Это с легкостью можно сделать в домашних условиях

Наверняка, каждому знакома такая ситуация: вы выбираете новую обувь, меряя ее в магазине, но по приходе домой обнаруживаете, что она вам немного жмет. Или же вам настолько сильно понравилась модель, что вы покупаете ее несмотря на упирающиеся в нос ботинок пальцы.

Даже такая проблема имеет решение. Как растянуть кожаную и замшевую обувь – в материале от "Утро.ру".

Существует несколько способов.

Способ №1. С помощью кипятка

Налейте внутрь обуви кипяток. Спустя несколько секунд вылейте воду.

Протрите внутреннюю поверхность обуви сухой тряпкой и подождите, пока стелька немного остынет.

После этого наденьте пару на ноги и походите в ней.

Способ №2. С помощью льда

На четверть заполните два полиэтиленовых пакета водой.

Крепко завяжите и поместите в обувь – по пакету в каждый ботинок.

Поместите обувь в морозилку и подождите, пока вода полностью застынет.

Затем выньте ботинки. После того, как лед начнет оттаивать, извлеките пакеты.

Способ №3. С помощью спирта или водки

Протрите внутреннюю поверхность обуви спиртом. Также может подойти водка.

Наденьте пару и начните разнашивать ее в течение нескольких часов.

Вышеперечисленные методы помогут растянуть обувь, сделав ее более комфортной для вас.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как избавиться от заломов на кожаной обуви.