Как растянуть кожаную и замшевую обувь: простые лайфхаки

Как растянуть кожаную и замшевую обувь: простые лайфхаки
Фото: Lucas Allen/moodboard/www.globallookpress.com
Это с легкостью можно сделать в домашних условиях

Наверняка, каждому знакома такая ситуация: вы выбираете новую обувь, меряя ее в магазине, но по приходе домой обнаруживаете, что она вам немного жмет. Или же вам настолько сильно понравилась модель, что вы покупаете ее несмотря на упирающиеся в нос ботинок пальцы.

Даже такая проблема имеет решение. Как растянуть кожаную и замшевую обувь – в материале от "Утро.ру".

Существует несколько способов.

Способ №1. С помощью кипятка

  • Налейте внутрь обуви кипяток. Спустя несколько секунд вылейте воду.
  • Протрите внутреннюю поверхность обуви сухой тряпкой и подождите, пока стелька немного остынет.
  • После этого наденьте пару на ноги и походите в ней.

Способ №2. С помощью льда

  • На четверть заполните два полиэтиленовых пакета водой.
  • Крепко завяжите и поместите в обувь – по пакету в каждый ботинок.
  • Поместите обувь в морозилку и подождите, пока вода полностью застынет.
  • Затем выньте ботинки. После того, как лед начнет оттаивать, извлеките пакеты.

Способ №3. С помощью спирта или водки

  • Протрите внутреннюю поверхность обуви спиртом. Также может подойти водка.
  • Наденьте пару и начните разнашивать ее в течение нескольких часов.

Вышеперечисленные методы помогут растянуть обувь, сделав ее более комфортной для вас.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как избавиться от заломов на кожаной обуви. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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