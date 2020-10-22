Фестиваль "Таврида АРТ Moscow" открылся в столице

Фестиваль "Таврида АРТ Moscow" открылся в столице
Фото: пресс-служба
Мероприятие продлится до 26 октября

В Москве стартовал фестиваль "Таврида АРТ Moscow", объединяющий десятки тысяч творческих молодых людей. Открытие состоялось 21 октября в Большом театре.

Мероприятие началось с масштабного концерта чемпионата ArtMasters. Вместе с участниками проекта свои театральные постановки представили резиденты творческого кластера "Таврида". Особенно зрителям понравилась представленная ими композиция "Заберу", которую исполнила группа ИVА.

Благодаря сотрудничеству молодых артистов "Тавриды" и участников ArtMasters у начинающих талантов появилась возможность примерить на себя разные роли, отметил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Все участники фестиваля были одной командой: специалисты по гриму, художники, веб-дизайнеры наравне с режиссерами придумывали творческие концепции проектов. Сергей Кириенко подвел итог:

"Каждый попробовал себя в новом амплуа и приобрел новые компетенции".

"Таврида АРТ Moscow" продлится несколько дней и завершится 26 октября. Фестиваль собрал не только молодых талантов, но и лидеров творческих индустрий.

Принять участие в мероприятии может каждый, а основные события будут транслироваться на официальном сайте.

Стоит отметить, что все требования безопасности на фестивале соблюдены. Участникам обязательно измеряют температуру, а также раздают средства индивидуальной защиты.

Карина СИРАЗОВА

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